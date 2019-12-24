高學歷謝衣鳳代母出征　要用高科技建立智慧型的精緻農業區

▲總統候選人韓國瑜暨立法委員候選人謝衣鳳聯合競選總部成立造勢大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

彰化縣立委第三選區參選人謝衣鳳出身政治世家，母親鄭汝芬為前任立法委員、爺爺為已故彰化縣前立委謝言信，弟弟為彰化縣議長謝典霖，除此之外，父親謝新隆則是彰化三大有線公司董事長，讓謝家在彰化具有一定的影響力。上次立委選舉母親失利，這次代母征戰民進黨現任立委洪宗熠，成為彰化第三選區的焦點。

謝衣鳳現為謝言信謝林玉鶯文教基金會執行長、國民黨第20屆中央常務委員、彰化縣體育會副理事長，這次號次抽籤抽到1號，喊出「衣心鳳獻」的口號，在24日一早前往溪湖果菜市場與溪湖黃昏市場，向溪湖鄉親們拜票

擁有政治大學經濟學系博士，英國德蒙福特大學（De Montfort University）MBA的學歷，她針對彰化未來的發展表示，整治農業、觀光的重地東螺溪，緊接著是讓二林精密園區的環評盡速通過，吸引廠商投資創造就業機會，最後要用高科技建立智慧型的精緻農業區。

▲朱前主席輔選謝衣鳳合拍MV 。（圖／朱辦提供）

前新北市長朱立倫在11月底也為謝衣鳳輔選，特地合拍唯美愛情片「一條東螺溪」MV，以推廣彰化觀光，影片一在臉書貼出之後，就有人留言「千萬別讓太太看到」、「到家跪算盤」、「太太在後面瞪阿倫」。

台61線西濱快速道路也趕在年底即將通車，對此謝衣鳳表示，西濱快速道路貫通後，將成為國道1號和3號的替代道路，開通後可以縮短城鄉差距，也能促進彰化的觀光產業發展。