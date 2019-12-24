5百顆鋰電池倉庫大火釀10警消傷　消防局：電解液有毒又易燃...

▲北市松江路大樓火警造成10警消燙傷送醫，消防局指出，電解液是易燃物。（圖／記者游宗樺攝）

記者邱中岳／台北報導

北市松江路一棟大樓，24日凌晨驚傳大火，造成9名消防員被高溫燙傷送醫，其中9人已經離院，剩下1名消防員因院方擔心傷口感染，目前仍在醫院觀察，據悉，起火點因堆放大量電池，電池燃燒後釋放易燃的電解液，造成火勢瞬間延燒。

警消表示，24日凌晨2時許，松江路1棟商業大樓3樓傳出火警，警消到達後發現現場為鋰電池存放倉庫，且鋰電池數量多達5百多顆，而現場因動線狹小，且多達7處隔間，也造成搶救不易，而其中10名消防員也因在火場過久遭蒸氣燙傷。

▲商業大樓內起火點存放5百顆鋰電池，其中釋放出電解液助長火勢。（圖／記者游宗樺攝）

而10名消防員中有9人送醫救治後已陸續出院，另外1名因被高溫燙傷，醫院擔心傷口感染目前仍留在醫院加護病房觀察，而消防局也表示，現場堆放放的電池並非列管物品，且鋰電池與鋰金屬不同，鋰電池火災仍須以大量水來灌救。

據了解，當鋰電池達到足夠溫度時，會示範出電解質，且電解液也是屬於易燃物，所以需要大量的水讓電池降溫，但因鋰電池並不容易爆炸，所以目前消防局仍將進一步調查爆炸原因。

而在鋰電池起火時，除了可以透過滅火器撲滅，還可以利用大量的水做滅火的動作，而鋰電池的缺電就是具有腐蝕性的強鹼性物質，且鋰電池易釋放有毒氣體。

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