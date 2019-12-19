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吃花椰菜用吞的卡喉嚨！阿公意識不清　消防員緊急夾出

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▲77歲的阿公吃花椰菜被噎到，所幸消防員緊急救援撿回一命。（圖／彰化縣消防局提供）

▲77歲的阿公吃花椰菜被噎到，所幸消防員緊急救援撿回一命。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

花椰菜富含豐富的花青素，多吃對身體有益處，但粗粗的梗若是大口大口吞進去，恐怕會有危險。一名77歲的阿公日前就因為咀嚼功能差，吃花椰菜差一點被噎死，趕緊通報消防局前往處理，所幸出勤人員余尚諺為高級救護技術員，運用SOP醫療流程，從阿公的喉頭夾出一大一小未咀嚼的花椰菜，成功救回一命。

消防局指出，接獲民眾報案，病患疑似異物哽塞，指揮中心立即派遣轄區救護車趕往現場，救護人員抵達現場時，1名年約77歲的長者已癱坐於輪椅上，家屬著急表示病患剛剛在吃東西噎到。救護人員評估病患意識不清、呼吸道有阻塞情形、呼吸微弱並有異常呼吸音，為重度異物哽塞。

▲77歲的阿公吃花椰菜被噎到，所幸消防員緊急救援撿回一命。（圖／彰化縣消防局提供）

▲余姓消防員緊急救援撿回阿公一命。（圖／彰化縣消防局提供）

恰好出勤人員余尚諺為高級救護技術員，立即依照彰化縣消防局預立醫療流程，使用喉頭鏡查看到會厭處有異物，並利用異物夾於病患口中夾出一大一小未咀嚼的花椰菜，異常排除後病患可自發性咳嗽、呼吸道已無異常呼吸音，經持續給氧，病患已逐漸恢復意識。救護人員於第一時間運用專業技術，成功搶救病患。

消防局表示，余姓消防員去年也成功搶救一名因咀嚼能力不佳，而將紅龜粿直接吞嚥的年長者，而這次夾出的是花椰菜，同時提醒家中有年長者因牙齒因素咀嚼能力不佳，若未適當咀嚼而直接吞嚥，增加異物哽塞風險，家中孩童亦為高風險族群。

消防局呼籲民眾遇到異物哽塞的狀況，若意識清醒可鼓勵儘量咳嗽，當呼吸道被完全塞住時應立即撥打119求救，並儘快使用哈姆立克法，若病患已昏迷應檢查患者口中是否有異物，看的見的異物可嘗試挖除，若看不見或無法挖除則須給予胸部按壓，同時注意口中是否有異物吐出。

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