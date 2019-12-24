羅明才扮聖誕老人徒步拜票　「陸戰實力雄厚」7連霸呼聲高

▲羅明才7連霸的呼聲高。（圖／翻攝自Facebook／羅明才）

記者康心禹／綜合報導

新北市第11選區國民黨立委參選人、現任立委羅明才23日裝扮成聖誕老人徒步拜票，從大坪林站沿北新路到七張站之後折返大坪林捷運站，預祝大家聖誕佳節快樂，俏皮的模樣吸引眾多民眾圍觀。

新北市第11選區基本盤是藍大於綠，民進黨提名新人張銘祐挑戰尋求7連霸的現任國民黨立委羅明才。羅明才從23歲就擔任國大代表，父親是鼎鼎有名的前立委羅福助，自1999年首度當選立委至今已是6連霸，平時深耕地方、長期經營基層，「陸戰」的實力雄厚，7連霸的呼聲高。

羅明才競選連任的主要政見為 「人民為主，有你才有未來」，強調自己已為鄉親爭取超過1200億的地方建設，包括今年底通車的捷運環狀線第一階段、新北環快、安坑輕軌、新店行政生活園區(含國民運動中心)、安坑一號道路，以及新店汙水下水道工程等。

▲羅明才23日裝扮耶誕老人徒步拜票。（圖／翻攝自Facebook／羅明才）

羅明才表示，未來將持續爭取捷運環狀線南環段（達木柵動物園）再接台北101、寶高智慧產業園區、捷運延伸至深坑與石碇、安坑一號道路延伸至土城、新店第二座國民運動中心在安坑、高地社區自來水接管工程、碧潭西岸宗教園區、坪林與烏來觀光建設更完善等，造福鄉親，提升生活環境品質。

羅明才還說，自己在國會提出諸多民生法案，成功爭取當沖降稅、長照扣除額、延長電動車輛免徵貨物稅期限等；未來將繼續為年輕人、勞工、孩童、銀髮族和弱勢族群撐腰，爭取捷運沿線廣設青年社會宅、學貸免息、青年低利貸款、提高工資和育兒相關補助、新北市學校教室裝設冷氣、興建長照園區、健全老人與弱勢族群社會福利等，讓人民過好日子！