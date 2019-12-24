考選部「黑箱」增加律師考試門檻　黃國昌批：顢頇恣意的官僚

▲黃國昌。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者張乃文／台北報導

時代力量立委黃國昌24日在臉書發文痛批考選部以黑箱程序增加400分的考試及格門檻。他表示，「顢頇恣意的官僚，如何扼殺年輕法律人的青春」。

律師資格考規則分為一試與二試。去年實施考試新制，第二試經過修正後，增加了分數門檻，在二試的申論題中單科分數0分，4科成績總和未達400分為不合格。因而有百名考生落榜，9名考生訴願被駁後再提行政訴訟。

黃國昌提到，考選部在2017年以黑箱程序、欠缺任何評估就恣意決定自2018年開始，律師考試增加400分的及格門檻。他說，過去一年多不斷提出的質疑、公開在立法院推動決議，要求在無合理評估依據前不應實施，「考選部依然傲慢地悍然執行」。

「結果，去年即已釀成悲劇」，黃國昌直言，惡果在今年更是慘烈。他列出數據，律師錄取率與錄取人數，由400分制實施前的大約9％上下（約900人），今年驟降為6.12％（549人）。黃國昌批評，考選部之前在立法院報告，新制不會對錄取率造成太大實質影響，「根本是胡說八道」。

黃國昌認為，有將近400位年輕法律人的青春，就這樣遭到踐踏，如此顢頇霸道的決策，如果不趕快廢止，未來將有更多的年輕法律人繼續受害，他也將持續要求考選部認錯道歉、改正錯誤。

▲黃國昌貼出律師錄取率。（圖／翻攝自黃國昌臉書）