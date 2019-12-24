耶誕卡片驚見中國監獄求救訊息　浙江印刷廠撇清：沒做過這種事

▲英國特易購賣場的聖誕卡驚見求訊息。圖為民眾在特易購買聖誕節用品。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

英國6歲妹妹佛羅倫斯（Florence Widdicombe）買聖誕卡片回家，竟然發現卡片內有疑似上海監獄囚犯的求救訊息，引起全球震驚。而卡片的印刷廠是浙江雲廣印業有限公司，事件爆發後，該公司接受中國官媒「環球時報」訪問時表示，從來沒做過這種事。



「環球時報」英文版報導指出，浙江雲廣公司受訪時表示，「因為突然有外國媒體聯絡，我們才知道這件事，我們從來沒有做過這種事情，不知道為什麼他們要公佈我們公司的名字，有任何證據指出我們與監獄合作嗎？」

浙江雲廣指出，英國媒體報導說特易購（Tesco）已經將該公司從合作名單上移除，但實際上並沒有跟他們聯絡，並再次強調「我們沒有跟任何監獄有關連」，若是英國媒體沒有任何證據的話，他們將可能採取法律行動。

這起事件最早由英國《星期日泰晤士報》在22日報導，6歲的佛羅倫斯從特易購買了一盒聖誕卡片回家後，看到其中一張卡上面寫著「我們是中國上海青浦監獄（Shanghai Qingpu Prison）的外國囚犯，被迫違背自己的意願工作，請幫助我們通知人權組織」，並請求看到訊息的人聯絡英國記者漢弗萊（Peter Humphrey）。

佛羅倫斯的爸爸班（Ben Widdicombe）一開始覺得很奇怪，後來上網搜尋之後才發現，漢弗萊曾在4年前於青浦監獄服刑，趕緊連絡了對方，才讓此事曝光。特易購則指出，已立刻停止卡片工廠的運作，並且展開調查，本周將會和工廠與供應商的代表見面洽談，且自10月以來，就沒有再向供應商下過訂單。

浙江雲廣受訪時還表表示，這個指控很可疑，背後可能有政治動機，「他們是在挑戰我們國家的人權嗎？」，也可能是有人在背後製造了整起事件。而中國外交部發言人耿爽在23日的例行記者會上也被問到此事，他表示，「我可以負責任地告訴你，經向有關部門瞭解，上海青浦監獄根本不存在外籍罪犯強制勞動的情況。」