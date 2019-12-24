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台中音樂饗宴傳唱靜思語30年　分享好話善效應

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▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

圖、文／慈濟基金會　林佳予

「窗前有一本書，指引一段旅途，天黑時為我點燈，迷霧中為我帶路。書裡每一句話，開出一朵蓮花，困惑時替我解答，執著時教我領悟。」

周六下午的台中依舊車水馬龍，12月21日下午在文心南路上，傳來一陣陣樂聲與歌聲，打破了假日的喧囂。慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。

12月21日在台中靜思堂舉辦的靜思語音樂饗宴，超過1千多人參與，由台中市木饗木笛合唱團演奏〈夜來香〉、〈青春嶺〉、〈四月望雨組曲〉，太平國小學生以手語呈現〈感謝〉、〈發好願說好話〉，霧峰國小學生與家長也帶動〈讓愛傳出去〉、〈幸福的臉〉。太平國小湯正茂校長、葫蘆墩國小柯志明校長也上台分享校園帶動靜思語的善效應。

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▼由台中市木饗木笛合唱團演奏〈夜來香〉、〈青春嶺〉、〈四月望雨組曲〉。

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

▼太平國小學生以手語呈現〈感謝〉、〈發好願說好話〉，太平國小湯正茂校長上台分享校園帶動靜思語的善效應。

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

日月潭米堤飯店在每一間房間內擺放《靜思語》，希望讓所有來的旅客可以獲得心靈舒緩。溫明瑤副理分享有一位國小就認識的朋友，但他因誤入歧途都在國外，雖然賺了許多錢，但長年失眠，這位朋友近年才透過社群網站又聯繫上溫明瑤，回到台灣後住在飯店時，因睡不著而隨意翻了飯店房間內的書籍，過去都要兩三點才能睡著的朋友跟他分享，翻了《靜思語》沒多久就睡著了。

不過友人也忘記看到哪一句，溫明瑤請他翻到看到睡著的那一頁，靜思語剛好是：「人的心地就像一畝田，若沒有播下好的種子，也長不出好的果實來」，溫明瑤以靜思語「多做一件好事，就多放下一個煩惱」鼓勵友人要行善。

為了輔導迷途的人，台中教聯會11年來定期前往台中戒治所、看守所帶動靜思語。台中看守所輔導科亢福隆科長指出，看守所裡的同學都是羈押被告，就算最後是無罪，但在訴訟過程、等候判決前，心情往往苦悶沉重，因此在看守所裡處處放著靜思好話，希望同學走過看到，無形中能改善他們的心情。

身為看守所的輔導人員壓力也大，亢福隆科長表示，最受用的一句靜思語是「脾氣嘴巴不好，心地再好也不能算是好人」，這句話常常與所內的同學們分享，希望大家在服刑期間能修正自己的脾氣與心性，用溫暖與正向的心念與語言溝通，好話入人心播下善種，自然就有好的福報。

▼台中看守所亢福隆科長常用靜思語和所內的同學們分享，鼓勵他們能修正自己的脾氣與心性。

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

▼合盈光電董事長許玄岳分享自己與員工到世界各國拜訪，伴手禮除了台中名產，還有《靜思語》。

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

中科合盈光電董事長許玄岳在公司帶動志工服務，8月在公司以父親的法號成立「濟易社」，帶動員工參加慈濟志工服務。許玄岳董事長提到自己與公司員工到世界各國拜訪，伴手禮除了台中名產，還有《靜思語》，他介紹這是一本可以讓人靜心的書，客戶向他分享過去都要吃安眠藥才能入睡，現在睡前讀1、2句靜思語就可以入眠。

慈濟基金會表示，《靜思語》自1989年出版至今30年，銷售800多萬冊，並已被翻譯成22種語文傳布全球，包含英文、法文、德文、韓文、日文、中文、簡體中文、印尼文、越南文、泰文、俄文、阿拉伯文、印地文、西班牙文、義大利文、馬來西亞文、淡米爾文、菲律賓文、緬甸文、葡萄牙文、祖魯族文、蘇圖語。

▼12月21日下午在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」。

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼2019年12月21日，慈濟在台中靜思堂舉辦「靜思語智慧語 好話30年音樂饗宴」，有鋼琴、大提琴、木笛等樂器合奏，表演藝術家施易男也獻唱歌曲，現場氣氛熱烈。（圖／慈濟基金會提供）

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