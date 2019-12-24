借2億擔保金卻沒錢還　許金龍再遭羈押重回看守所

▲許金龍還不出保證金2億元，再遭羈押。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前股票上櫃公司樂陞科技董事長許金龍，爆發與日商「百尺竿頭」公司違約不交割案件，二審將他判刑12年，而許金龍也籌足2億保金獲釋。但他這2億保金其實是向姊夫所借，因為無力償還，姐夫要求法院退還保金。法院審理後，24日下午裁定退還保金，但重新羈押許金龍。

樂陞科技一度榮登遊戲類股股后，2016年中傳出將被日商「百尺竿頭」公司以48億餘元公開收購，成為台灣史上遊戲業最大收購案。但最後「百尺竿頭」公司卻違約不交割，未履約付款，成為我國證券交易史上首宗公開收購違約交割案件。案發後檢調單位隨即將樂陞董事長許金龍傳喚到案，並聲請羈押獲准。

檢方最後將許金龍提起公訴，一審法院將將許金龍判刑18年、併科1億元罰金。高法院二審去年11月底宣判，仍將他重判有期徒刑12年、併科罰金1億元，並宣告沒收12.1億。高院隨即裁准許金龍2億元交保，並限制住居、出境、出海，且應於每日晚間8點至9點間至轄區派出所報到。但許金龍一直籌不出保金，直到今年3月間，才順利籌出保金，離開看守所。

但其實許金龍的2億保金乃姐夫畢華民所出具，許金龍交保後，一直無力償還保金。畢華民因此向高等法院聲請退還保金，高院24日上午開庭審理，並傳喚許金龍的哥哥許世龍到庭。由於當時保金乃許世龍與畢華民簽訂借貸契約書，由畢華民出資2億元，並擔任具保人，另外契約書上也載明，若交保後6個月內未還款，許金龍願意再被執行羈押，許金龍出監後也簽名同意擔任連帶保證人。

高院開庭時，許世龍兄弟均表示，確實期限屆至而沒有還款，但希望能與姊夫協商，將還款期限展延；目前籌到2200萬元，能先支付利息，「只要給我時間，需要時間來面對我應盡的義務」。許金龍甚至當庭問法官，「我真的有這麼壞嗎？」希望法院不要再羈押他。不過高院下午仍裁定，退還2億保證金給畢華民，再羈押許金龍。

