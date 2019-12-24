南投縣第二選區／台灣戰警對決神力女超人　許淑華被看好連任大

▲南投縣第二選區1號候選人許淑華。（圖／民眾提供）

記者顏如玉／綜合報導

南投縣第二選區立委選戰，雖有5人參選但戰況不如第一選區激烈，僅管仍舊呈現藍綠對決，由有「台灣戰警」之稱的民進黨陳癸佑挑戰爭取連任的國民黨「神力女超人」許淑華，不過據地方政界分析，因選民結構關係，選情呈現七三波，許淑華當選連任機會高出許多。

第二選區又稱濁水溪線，包括南投、名間、竹山、鹿谷、集集、水里及信義等七鄉鎮市，兩大票倉為南投市及竹山鎮，去年為高雄市長韓國瑜主選時，扮演「神力女超人」而聲名大噪的許淑華，過去從南投縣議員擔任到2屆南投市長，加上有南投縣長林明溱大力支持，選情被看好。

▲許淑華和韓國瑜連結度高仍被看好連任。（圖／記者張榮恩攝）

另外，許淑華於上屆立委選舉時，在大環境對綠營較有利的情況下，仍以56.65%比43.35%的比數擊敗當時的對手、民進黨前立委蔡煌瑯，且上任後也勤於問政、積極深耕基層，雖然與爭議大、民調落後蔡英文許多的韓國瑜連結度相當高，但實力雄厚的她非常有望連任。

▲陳癸佑為南投縣第二選區5號候選人。（圖／民眾提供）

自集集分局警官出身後轉任水里鄉長的「台灣戰警」陳癸佑，先前在民進黨還未決定立委參選人選時，就主動請纓出戰南投縣第二選區，在水里鄉長任內，不僅還清9200萬元的水里鄉債務，還創造高達6000多萬的盈餘，投入在溪水整治、老人長照，大打政績牌、強力塑造廉能形象。

不過因水里鄉人數不多，加上陳癸佑起步晚，就算有總統蔡英文的大力支持，但據地方資深人士表示，他應該只能選到基本盤，地盤以水里、鹿谷、集集、名間等為主，要一舉翻盤的機會不大。

南投縣第2選區（南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里、信義）

1號 許淑華（國民黨）

2號 謝福全（宗教聯盟）

3號 吳承叡（台灣基進）

4號 傅文佐（合一行動聯盟）

5號 陳癸佑（民進黨）

▲蔡英文替陳癸佑助陣。（圖／蔡英文競選連任辦公室）