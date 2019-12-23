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湖南爆竹廠爆炸13死「隱瞞上報7死」　國務院譴責：性質惡劣！

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▲▼湖南省瀏陽市大型爆竹工廠發生爆炸。（圖／翻攝自Google map）

▲湖南省瀏陽市大型爆竹工廠發生爆炸。（圖／翻攝自Google map）

記者林彥臣／綜合報導

中國湖南瀏陽市一處大型爆竹工廠4日發生嚴重爆炸，造成13死13傷。中國國務院安全生產委員會事後查出，從瀏陽市到上一級長沙市政府隱瞞災情，只上報7死13傷，「性質惡劣，影響極壞」。

根據《新華社》報導，從應急管理部獲悉，國務院安全生產委員會辦公室日前約談長沙市、瀏陽市人民政府主要負責人和湖南省、長沙市、瀏陽市應急管理部門主要負責人，指出湖南瀏陽煙火廠爆炸事故發生後，當地隱瞞死亡人數，性質惡劣，影響極壞。

湖南省瀏陽市碧溪12月4日發生一起爆竹工廠爆炸案，煙火製造有限公司石下工區包裝作業區域發生爆炸事故，造成13人死亡、13人受傷。事發當日，當地上報的傷亡情況為7人死亡、13人受傷，湖南省人民政府成立調查組對該事故提級調查，調查發現並證實另有6人死亡。

約談指出，湖南省長沙市瀏陽市碧溪煙火製造有限公司“12•4”重大事故暴露出，事發地區煙火爆竹生產企業「一證多廠」、「分包轉包」等突出違法違規行為依然屢禁不止；一些企業存在以出口為名生產不符合我國強制性國家標準的超標違禁產品行為，煙火爆竹出口環節監管存在漏洞；地方煙火爆竹安全監管力量存在弱化現象，安全監管工作不落實、執法寬鬆軟問題突出。

約談要求，長沙市、瀏陽市政府及其有關部門和湖南省有關部門要認真反思事故暴露出的深層次問題，強化紅線意識，加強底線思維，深刻吸取事故教訓，舉一反三，認真組織開展逐廠排查，徹底消除分包轉包問題，嚴格落實整改措施，深入推進煙火爆竹企業整頓提升，堅決關閉不具備安全生產條件的煙火爆竹「工區」，堅決杜絕生產超標違禁煙火爆竹產品行為，全面加強煙火爆竹安全生產工作。

約談強調，要依法依規做好事故善後和調查處理工作，深入排查整治煙火爆竹隱患問題和監管漏洞，從嚴查處煙火爆竹企業違法違規行為，做好化工和危險化學品及各行業領域安全生產工作，確保歲末年初安全生產形勢平穩。

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