蘋果擴大漏洞懸賞計畫！最高賞金達4500萬　外媒：條件太嚴苛

▲蘋果19日在官網發布新版漏洞懸賞計畫。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果8月在黑帽大會（Black Hat）上承諾將擴大漏洞賞金計畫範圍，而日前該計畫終於在官網上發布了！根據蘋果發布的價目表，蘋果將分別為不同等級的漏洞提供最高10萬至100萬美元的獎金。

蘋果19日在官網發布新版漏洞懸賞計畫。此前，蘋果的漏洞賞金計畫僅限於iOS的漏洞，並限制可參與計畫的人員，不過今年8月，蘋果於黑帽大會上宣布將放寬懸賞計畫的範圍，並將獎金上限從原先的20萬美元增加至100萬美元。

據蘋果日前發布的賞金計畫，懸賞的範圍從原先的iOS擴大至iPadOS、macOS、tvOS、watchOS及iCloud。如若研究人員在beta版中發現漏洞，將可再額外獲得50%的獎金，這意味著，蘋果此番漏洞懸賞計畫的最高金額為150萬美元（約新台幣4500萬元）。

▼蘋果漏洞懸賞給付範例。（圖／取自蘋果官網）

蘋果指出，欲參與計畫的研究人員需具有標準配置的iOS、iPadOS、macOS、tvOS及watchOS的最新公共可用版本，發現的問題必須出現在最新推出的硬體設備上。研究人員需提交明確的報告才能獲得獎金，報告內容須包括：詳細說明問題、觸發情境的條件及步驟、需被回報的理由及足夠的資訊讓蘋果能重現問題。

蘋果表示，懸賞計畫的目標是透過了解漏洞及其利用技術來保護客戶。若報告內僅包含基本概念證明而非有效漏洞利用，則研究人員所獲獎金將不超過最高支付金額的50%，若報告內缺少必要資訊能讓蘋果有效地重現該問題，「則獎金的給付金額將大大減少。」

據科技網站ZDNet報導，Jamf首席安全研究員、蘋果安全專家Patrick Wardle表示，蘋果在發方獎金方面門檻很高， 「漏洞賞金計畫最大的挑戰之一即過濾掉所有低於標準的報告，並了解何者為真實、有效的漏洞及該漏洞可能帶來的影響。」因此要求漏洞利用視研究人員的責任，「這也將幫助蘋果迅速而全面地了解哪些漏洞應該被優先處理並修復。」

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