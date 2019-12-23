吃屎哥騎機車闖國道喊：我是直播界天王　要炸總統府判關3個月他怒了

記者陳豐德／新北報導

專走偏鋒的網紅「吃屎哥」游兆霖22日深夜開直播，寫下因不滿揚言炸總統府被判關3個月，「今年跟你們拼命了！」影片中聲稱觀看人數到達一萬，就要騎機車上國道，但國道警方接獲通報等待已久，隨即將他攔下，吃屎哥嚇到直呼「警察來了我死定了」，還跳針質疑警「你們要幹嘛」，在警方強勢執法下，吃屎哥乖乖結束直播錄影，被載回國道分隊並開罰3千至6千元。

▲吃屎哥直播騎機車上國道高喊「我是直播界天王」，隨後被警方攔下。（圖／翻攝游兆霖臉書）



網紅「吃屎哥」游兆霖今年4月間在臉書貼文與影片，揚言要「炸總統府，我東西與兄弟都準備好了，網紅吃屎哥人生最後一戰」等語，警方根據游的網路IP位置到位於桃園住家逮捕送辦；游偵訊時坦承犯行，辯稱因壓力大是「開玩笑」的，地院法官依恐嚇公眾罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金為9萬元。吃屎哥獲知判決後，在臉書又直播並痛哭流涕的下跪，向粉絲們道歉說「我錯了，對不起我要被關了」，被網友訕笑可以去當孝男。

吃屎哥22日晚間先在個人臉書發文，要粉絲8點密切注意他的直播，「玩大的，騎BMW上國道」、「拜託不要報警，上國道會馬上遇到警察，至少讓我騎一下」，隨後就開啟直播說不爽被罰關3個月、易科罰金9萬，觀看人數滿1萬人就衝上國道，並不斷強調「說到做到，從不嚎小」、「我一邊剎車不靈，如果我死的話，我希望你們過來跟我燒香」，還希望館長、連千毅都能去看他等狂語。

▼吃屎哥遭判刑後下跪道歉，被網友笑說可以去當孝男。（圖／翻攝自游兆霖臉書）



觀看人數隨後迅速衝上2萬人，數名粉絲騎車陪同聲援他，吃屎哥沿途超High大喊「全亞洲看著，我吃屎哥是直播界天王」，但要從桃園中壢上國道時發現，發現有警察在鎮守交流道，在躲避後他一路衝上國道，還有民眾不斷勸阻他很危險，吃屎哥他停在路肩高喊「我已經上國道了！」沒想到不到幾分鐘，國道警隨即將他攔下，吃屎哥質疑「我才騎一半而已這就算？」、「我要回家可不可以」，員警耐心向他說明後，將他帶上警車才解除這場鬧劇。

國道警第一大隊五楊分隊表示，當日晚間接獲多位民眾報案，網路紅人吃屎哥揚言要騎乘機車自中壢交流道北上，大隊隨即派遣多部巡邏車於必經路段待命，於晚間9時許在新屋交流道北上將他攔獲，當場依法開罰3千至6千元罰鍰，並通知工務段將該車移下國道，強調民眾勿挑釁警方公權力，警方為了國道安全將嚴正執法。

▼吃屎哥凌晨PO文聲稱自己是全台灣最誠信的藝人，但做了最壞示範。（圖／翻攝游兆霖臉書）



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