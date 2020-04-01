星宇張國煒遭出賣當「吸塵男孩」　網友笑爆：果然處女座

▲星宇小編今在臉書出賣老闆張國煒，說他忙著當「吸塵男孩」。（翻攝自星宇航空臉書、資料照）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎蔓延全球，航空業大受影響，紛紛提出對策因應，加拿大航空受疫情拖累，宣布將要裁撤1萬6,500名員工，台灣星宇航空甫開航立刻受到衝擊，所有航線停飛，星宇小編今（1）日在臉書出賣老闆張國煒，說他這段時間忙著當「吸塵男孩」。

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受疫情波及，航空業紛紛停止所有航線，星宇航空也不例外，檳城、峴港、澳門航線全斷，目前靠著電商平台維持營運，銷售獨家商品以及食選精品。

外界好奇，除機組人員要教育訓練外，究竟停止航線這段期間，星宇航空董事長張國煒到底在忙什麼？小編今就曝光張國煒行程，說他一早就忙著當「吸塵男孩」，拖著吸塵器在公司裡尋找需要他清潔的地方，連茶水間和公司地毯都不放過。

▲張國煒親力親為的舉動，引發網友熱烈討論。（翻攝自星宇航空臉書）

張國煒親力親為的舉動，引發網友熱烈討論，紛紛讚揚董座就是會實做的好老闆，但不少人也笑說，張國煒果然是處女座，才會要求如此嚴謹。還有網友懷疑，小編選在愚人節貼文的含義，是否在業配吸塵器？要張國煒別跟打掃阿姨搶工作。



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