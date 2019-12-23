躺著也能賺錢！百人戶外睡覺大賽　睡最快最久獲「3萬元羽絨被」

▲22日在苗栗卓蘭所舉辦得睡覺大賽，第1名獎品有3萬元羽絨被，吸引不少民眾參加。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

果真躺著也能賺大錢！1間羽絨用品業者22日在卓蘭舉辦全台第1屆戶外百人睡覺大賽，以血氧儀監測心率，越低越平穩代表越熟睡，只在90分鐘內最快入睡、睡得最久，就可獲得價值3萬元羽絨被以及頂級度假會館住宿券，吸引不少民眾攜家帶眷參加，場面熱鬧滾滾。

根據世界睡眠協會公布，台灣失眠盛行率約有17%，推估有391萬的失眠人口，而台灣睡眠醫學學會調查後發現，台灣5人裡就約有1人深受失眠之苦，其中更有3成的人服用安眠藥，顯見台灣睡不好的人還真多；業者為了讓壓力大的現代人，藉由睡覺讓身體好好休息，舉辦台灣首屆戶外睡覺比賽，也讓民眾體驗好好睡的感覺。

▲▼比賽現場大家創意十足，抱枕、睡衣通通搬來，更有人放佛經入睡；計時90分鐘，看誰睡得最熟。 。（圖／記者黃孟珍攝）

主辦單位表示，一般人在清醒狀態，血氧濃度在98-100%間，而在睡眠時則會降5-8%，心率在清醒時約在80%-100%間，睡眠時則會降到40%-60%間；評斷標準就是監測大家睡著時的心率，最穩定得心率、睡得最久的人獲得冠軍，可獲得市價超過3萬元的羽絨被以及頂級度假會館住宿卷，讓大家躺著就能拿萬元大獎；參賽者表示「這真是最輕鬆的比賽。」

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