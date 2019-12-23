張銘祐辦聖誕親子嘉年華　游錫堃力挺「守護自由民主才能繼續過節」

▲▼游錫堃、陳永福為張銘祐站台。（圖／翻攝自Facebook／張銘祐.銘記在新）

記者康心禹／綜合報導

聖誕節即將到來，新北市第11選區民進黨候選人張銘祐22日在馬公公園舉辦聖誕親子嘉年華，邀請大朋友小朋友一起共襄盛舉，前行政院長游錫堃和陳永福議員也到場力挺，與民眾同樂。

陳永福致詞表示，「銘祐舉辦這場活動的意義，是希望讓小朋友可以活在快樂的環境當中，要有快樂的環境就必須要有良好的政治環境，如果沒有的話就會像香港一樣。有3個小孩的銘祐非常重視小朋友的成長過程，希望大家可以票投銘祐，讓他進入國會制定好的法律，讓小朋友可以在良好的環境裡長大。」

游錫堃致詞時提到，「希望大家可以票投民進黨、票投銘祐，守護自由民主的生活，這樣才可以繼續過聖誕節。」

張銘祐也表示，他是3個孩子的爸爸，可以了解一個家庭裡父母對孩子的期許與關心，今天這場活動就是為了包括自己在內的父母們舉辦的，希望爸爸媽媽可以透過帶孩子來參加活動，增加親子之間的感情，讓孩子感受到父母對他們的愛。

張銘祐此次投入選戰，用「以家為銘」作為這次選戰的主軸，努力於育兒、就學、照護等議題， 希望造福市民的家庭需求，打造一個讓鄉親能夠安心、安穩、安全生活的社會。