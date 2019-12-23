兒偷店家50元硬幣　媽媽知情牽拖：他過動兒啦！

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

是過動兒？還是推託之詞？

前天，我到好友經營的居家用品店拜訪，到達時，她正忙著替一對母子檔介紹，那位媽媽穿得好貴氣，她的8歲兒子也不遑多讓，整身英倫風，拿著玩具飛機在店內到處丟，毫不在意腳下踩著朋友剛進貨的商品。

好友為人和善又很能聊，聽到貴氣媽要求看最高檔的貨，開心地往返倉庫、忙進忙出，我以為他們認識，便在一旁等候，沒想到，小男孩的飛機越射越遠，居然射進了內部辦公區。

接下來的畫面就讓我傻眼了，小男孩理直氣壯地去撿飛機，竟「順手」開了好幾個OA系統工作櫃，大剌剌地翻動，我趕緊發出「那個～～～欸？？？」並用眼神暗示朋友，但朋友僅轉頭看一下，沒有做出制止的動作，我這個外人也不能說什麼，只能幫忙盯著，不要動到放現金的地方。

接著，朋友又去倉庫拿貨，小男孩在一陣子翻找後，竟然從雜物抽屜取出一枚50元硬幣，喜孜孜拿在手上，蹦蹦跳跳衝過來向媽媽獻寶：「媽媽，妳看我找到的！」更讓人不可置信的是，那位媽媽居然低聲說：「你給我看幹嘛？快放口袋啊！」天啊，我就在旁邊耶！

我了解朋友個性，她以客為尊，絕對不希望我現在當眾戳破，這等於妨礙她做生意，但我心中的道德天平正在失衡，想講又不敢講，等客人離去以後，我馬上問朋友：「妳們認識嗎？」她說：「不認識啊，她說她兒子是過動兒。」「妳知道她兒子剛翻櫃子，偷拿錢嗎？」朋友做出結論：「算了啦，她都說他過動了，我能怎樣？」

據我了解，過動兒的家長，大部分都投注很多心力在孩子身上，為了避免造成困擾或傷害，他們的道德觀念甚至比一般父母還強，會去試著制止或轉移小孩的注意力，可這位媽媽看到兒子大鬧店家，非但不處理，還讓孩子把店家的硬幣佔為己有，這真的是過動兒嗎？或是拿「過動」名義當幌子的不肖家長呢？

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格。