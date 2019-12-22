　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲鄭宏輝、鄭麗君。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭麗君特別到竹市百年中藥行鴻安堂，幫鄭宏輝抓藥，內有菊花茶、黑豆茶菊花茶有明目、降火氣的功效，讓他明察秋毫、為民監督。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

文化部長鄭麗君22日前往新竹市，與立委候選人鄭宏輝同台談文化政策，過去鄭宏輝端出政見牛肉，針對文化資產保存提出三主張，這次他提出要將「日本海軍第六燃料廠」打造成文化藝術園區，主張參考華山、松菸模式，結合展覽、表演、消費等經營模式，讓六燃大煙囪重新回到市民生活當中，鄭麗君也給予正面回應，表示宏輝提出的文資保存、六燃活化、藝文玄關都跟她非常契合，相信宏輝進入立院，其主張都可放在法案內進一步落實。

▲鄭宏輝、鄭麗君。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭麗君表示，前英國首相邱吉爾曾經反對國會為了國防刪減文化預算，並說「若將文化預算捨棄，那我們又為何而戰呢」。

鄭麗君也為鄭宏輝送上「選舉大補帖」，特別到竹市百年中藥行鴻安堂抓藥，內有菊花茶、黑豆茶菊花茶有明目、降火氣的功效，讓鄭宏輝明察秋毫、為民監督；黑豆茶則有安神、解除疲勞的功效，可以保持最佳狀態，迎戰選舉最後20天。

鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」的概念，他主張，未來六燃可以參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，爲市民提供優質的藝文娛樂場所，甚至也可結合清交大，為學生提供舞台，未來六燃可結合竹科Ｘ園區內的國際展演中心跟兒童探索館，串連將軍村，讓公道五路不只是新竹科技廊帶，更是「新竹藝文玄關」。

▲鄭宏輝、鄭麗君。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」的概念，主張未來六燃可以參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，爲市民提供優質的藝文娛樂場所。

文化部長文鄭麗君表示，前英國首相邱吉爾曾經反對國會為了國防刪減文化預算，並說「若將文化預算捨棄，那我們又為何而戰呢」，她大讚「鄭宏輝同學」跟她一樣都是野百合學運世代的成員，在選舉倒數20天還舉辦文化對談，表示文化政策是他的核心價值，他大讚一位好的政治工作者，心中必定有文化的理想。

鄭麗君也指出，她上任不久就補助了1億給將軍村修復，現已開幕，找到很好的活化模式，保存文化也賦予新生命，今年10月也再核定第二期1.2億，其中就包含大煙囪藝文園區的計畫，除文化保存還有各項前瞻建設推動中，包含藝文場館升級、國際展演中心、博物館升級計畫等，「光文化部的前瞻在新竹就有33個計畫，超過5億元」，她要用具體行動，為新竹努力。

「文化是一個國家的軟實力，更是國家的靈魂」，鄭宏輝表示，鄭麗君部長這幾年推動了非常多文化政策，不管是文化資產的活化、台灣藝術史的建立，都爲台灣的歷史跟文化有很多貢獻，並在法律上修正文資法、通過「文化基本法」，最近也啟動了文策院，以國家隊的方式振興藝文市場，爲了台灣的文化治理體系打下深厚的根基。

回到新竹市來談，鄭宏輝感謝鄭麗君過去對新竹市的支持，讓中央地方攜手改造將軍村，把將領的家重新修復，打開竹籬笆，成為市民認識歷史的休憩場所。此外，被稱作大煙囪的日本海軍第六燃料廠，也已進行調查、結構補強，未來若能打造成藝文園區，大家來到新竹，一下交流道，就可串聯整個新竹藝文玄關，讓大家能夠透過科技以外的方式認識新竹市。

▲鄭宏輝、鄭麗君。（圖／記者陳凱力翻攝）

鄭宏輝指出，六燃興建於1944年，原為日治時代是日軍製造軍用燃料的基地，國民政府來台以後成了空軍的眷村，空軍的軍官眷屬們拿著維修飛機的廢料，搭建了來到台灣的第一個家，從二戰時期的工業遺址到眷村生活記憶，六燃在新竹發展的歷史中扮演著至關重要的角色。

►勝過高鐵撿到3百萬的快感　　　　

►竹科女工程師慘遇「甘蔗男」　揹債315萬「男友竟是別人夫」

►影／懷胎9月噴飛倒地　貨車擦撞孕婦騎士...驚險產子

►竹科大地主手滑誤傳偷腥片　空姐妻氣炸求償5千萬：他有200筆房產

ET快訊
罷韓喊破50萬人　韓國瑜再酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？
好心助輪椅男排尿…單純男抓著「傻狂甩5min」！白稠液體沾手
獨／準新人騎車雙載遭逆向賓士撞死真相曝！肇事駕駛竟是毒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

競選總部成立！吳秉叡「邀賴清德助陣」直播搶票　陳明義喊話：用行動搏支持

替張瀚天打氣！朱立倫到彰化「包粽」　分享過來人心情：選民眼睛是雪亮的　

影／罷韓喊破50萬人　韓國瑜酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？

民進黨拚反滲透法三讀　宋楚瑜勸：不要暴衝

影／綠議員李柏毅打賭韓遊行「溜之大吉」　請500杯珍奶諷「不負責任」

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

全國旅外雲林鄉親力挺　張嘉郡承諾爭取建設故鄉

拉郡❤距離　口湖奇幻魔法派對親子熱融融

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

料多到滿出來！基隆廟口特色車輪餅　20元就能吃到巧克力布朗尼超佛心

抽13年菸「肺塌陷」！靠插軟管治療　他發文勸世：吸菸只會讓生活更糟

35萬韓粉挺！韓國瑜直接「終點等」 高唱《隱形的翅膀》重申成立特偵組

Gail邊丟海報邊唱歌..畫面超萌　《讓我為你唱情歌》、《你啊你啊》聽了都暖心

他遠赴美國參加前女友婚禮 幸福全記錄！誠摯友誼感動網

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

競選總部成立！吳秉叡「邀賴清德助陣」直播搶票　陳明義喊話：用行動搏支持

替張瀚天打氣！朱立倫到彰化「包粽」　分享過來人心情：選民眼睛是雪亮的　

影／罷韓喊破50萬人　韓國瑜酸障眼法：是48萬人躲在布條下嗎？

民進黨拚反滲透法三讀　宋楚瑜勸：不要暴衝

影／綠議員李柏毅打賭韓遊行「溜之大吉」　請500杯珍奶諷「不負責任」

鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

全國旅外雲林鄉親力挺　張嘉郡承諾爭取建設故鄉

拉郡❤距離　口湖奇幻魔法派對親子熱融融

沉寂1個月不說話！鸚鵡突然「哭腔狂喊」：我要死了～

消費稅變10%、離境日本要付錢！赴日旅遊必知4大稅制懶人包

涉跨國運毒1公噸！2台毒梟躲胡志明市民宿被逮　今押解返台

蔡筱薇與成大生物科技中心合作　關懷社區長輩並推展天然農作愛土地

罷韓隊伍「光復高雄布條」底下沒人？　台灣基進PO 41秒短片打臉

她11歲被親哥拖上樓「硬當洩慾娃娃」　40年後終報警…親哥卻秒輕生躲罪！

一秒到歐洲！礁溪飯店房內就可泡溫泉　必吃8盎司爐烤穀飼沙朗牛

出席江啟臣造勢大會　盧秀燕轟：下架不聽中部人聲音的蔡英文

食材轉給你夾！超狂吃到飽火鍋300有找　必點招牌麻辣老鍋

彰化國三女遭撞重傷進加護　經濟窘迫沒錢開刀...校方設募款帳戶求助

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

政治熱門新聞

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

罷韓大遊行！民眾從「高樓潑水」　警急查逮高中生

打臉韓國瑜「遮羞布說」！Wecare高雄反擊

1221挺罷韓決戰高雄　未破「天團跨年」47萬最高運量

高雄選情／藍營人士：罷韓未衝擊立委選情

挺韓罷韓塞爆　高捷公布真實數字

王世堅大讚：韓國瑜回神了「很不錯」

地方人士：韓國瑜成「三烙市長」、市民抗爭他竟烙人

見韓國瑜當市長！短褲妹舉家屏東搬高雄　1年後切心

即／罷韓人數爆滿！主辦：遊行突破30萬人

5萬人塞滿凱道　蔡英文「撩選民」力挺林昶佐：2020台灣大凱旋

1221空拍人數對尬！挺韓紅龍VS罷韓綠龍

更多熱門

相關新聞

綠議員賭韓先落跑　請500杯珍奶諷不負責

綠議員賭韓先落跑　請500杯珍奶諷不負責

高雄市1221遊行大拚場中，民進黨籍市議員李柏毅事前就在臉書上打賭「如果韓在遊行中提早離開就請500杯珍奶」，最後韓也確實為了錄網路節目《博恩夜夜秀》提早離開微笑公園，搭乘高鐵下午3點55的班次前往台北，李柏毅依約在隔天22日在左營送出500杯珍奶。

拚雙北立委全壘打　陳建仁、賴清德「雙北同行」

拚雙北立委全壘打　陳建仁、賴清德「雙北同行」

蔡英文：選情穩定、大家心頭抓乎定

蔡英文：選情穩定、大家心頭抓乎定

立委拜票巧遇樂天女孩！網：幸福的男人

立委拜票巧遇樂天女孩！網：幸福的男人

人民日報：民進黨讓台灣人人自危

人民日報：民進黨讓台灣人人自危

關鍵字：

2020大選新竹市立委鄭麗君鄭宏輝

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

嬰兒監視器凌晨突飄「一閃一閃亮晶晶」

蕭亞軒素顏直播認了「整臉動過4手腳」！

挺韓、罷韓大軍集結！數學老師計算揭真相

半夜被叫醒！他下樓見客廳多隻狗

韓國瑜嗆罷韓隊伍長布「遮羞布」

威廉台上失控爆料：我把拔在房間裡...

蔡阿嘎到日本玩「犯大忌」挨轟！

老闆宣布取消年終！2週後劇情神反轉

尹立5天後提罷韓連署　韓辦分析打臉

5銀行大到不能倒　金管會祭出4誘因

狗坐下傳出貓慘叫　放大一看笑翻

《小學堂》小西瓜「學霸新身分」曝光

「最正練習生」遭控台獨！

夏于喬驚喜「挺孕肚」現蹤力挺五月天！　

香港驚見2男浮屍「雙腳綁啞鈴、膠帶封嘴」

更多

最夯影音

更多
許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！

許紹洋隔18年再唱《花香》　站薰衣草中現身...滿滿回憶殺！！
Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

Ella唱完《薔薇之戀》片尾曲突有人亂入！　「像親弟弟的鄭元暢」一出場...全場驚呆

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

冬至不只吃湯圓！當天拜月老最靈　民俗專家：單身男女記得備5色線

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Line來電沒有通知、鈴聲不響？ 達人教2招！重置網路設定很重要

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

Jasper哄女生失敗！！　招牌波浪眉：女生太麻煩了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面