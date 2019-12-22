鄭宏輝推「新竹藝文玄關」　鄭麗君送百年藥行茶包相挺

▲鄭麗君特別到竹市百年中藥行鴻安堂，幫鄭宏輝抓藥，內有菊花茶、黑豆茶菊花茶有明目、降火氣的功效，讓他明察秋毫、為民監督。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

文化部長鄭麗君22日前往新竹市，與立委候選人鄭宏輝同台談文化政策，過去鄭宏輝端出政見牛肉，針對文化資產保存提出三主張，這次他提出要將「日本海軍第六燃料廠」打造成文化藝術園區，主張參考華山、松菸模式，結合展覽、表演、消費等經營模式，讓六燃大煙囪重新回到市民生活當中，鄭麗君也給予正面回應，表示宏輝提出的文資保存、六燃活化、藝文玄關都跟她非常契合，相信宏輝進入立院，其主張都可放在法案內進一步落實。

▲鄭麗君表示，前英國首相邱吉爾曾經反對國會為了國防刪減文化預算，並說「若將文化預算捨棄，那我們又為何而戰呢」。

鄭麗君也為鄭宏輝送上「選舉大補帖」，特別到竹市百年中藥行鴻安堂抓藥，內有菊花茶、黑豆茶菊花茶有明目、降火氣的功效，讓鄭宏輝明察秋毫、為民監督；黑豆茶則有安神、解除疲勞的功效，可以保持最佳狀態，迎戰選舉最後20天。

鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」的概念，他主張，未來六燃可以參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，爲市民提供優質的藝文娛樂場所，甚至也可結合清交大，為學生提供舞台，未來六燃可結合竹科Ｘ園區內的國際展演中心跟兒童探索館，串連將軍村，讓公道五路不只是新竹科技廊帶，更是「新竹藝文玄關」。

▲鄭宏輝提出「新竹藝術玄關」的概念，主張未來六燃可以參考華山、松菸的模式，結合展覽、表演、商店的方式，爲市民提供優質的藝文娛樂場所。

文化部長文鄭麗君表示，前英國首相邱吉爾曾經反對國會為了國防刪減文化預算，並說「若將文化預算捨棄，那我們又為何而戰呢」，她大讚「鄭宏輝同學」跟她一樣都是野百合學運世代的成員，在選舉倒數20天還舉辦文化對談，表示文化政策是他的核心價值，他大讚一位好的政治工作者，心中必定有文化的理想。

鄭麗君也指出，她上任不久就補助了1億給將軍村修復，現已開幕，找到很好的活化模式，保存文化也賦予新生命，今年10月也再核定第二期1.2億，其中就包含大煙囪藝文園區的計畫，除文化保存還有各項前瞻建設推動中，包含藝文場館升級、國際展演中心、博物館升級計畫等，「光文化部的前瞻在新竹就有33個計畫，超過5億元」，她要用具體行動，為新竹努力。

「文化是一個國家的軟實力，更是國家的靈魂」，鄭宏輝表示，鄭麗君部長這幾年推動了非常多文化政策，不管是文化資產的活化、台灣藝術史的建立，都爲台灣的歷史跟文化有很多貢獻，並在法律上修正文資法、通過「文化基本法」，最近也啟動了文策院，以國家隊的方式振興藝文市場，爲了台灣的文化治理體系打下深厚的根基。

回到新竹市來談，鄭宏輝感謝鄭麗君過去對新竹市的支持，讓中央地方攜手改造將軍村，把將領的家重新修復，打開竹籬笆，成為市民認識歷史的休憩場所。此外，被稱作大煙囪的日本海軍第六燃料廠，也已進行調查、結構補強，未來若能打造成藝文園區，大家來到新竹，一下交流道，就可串聯整個新竹藝文玄關，讓大家能夠透過科技以外的方式認識新竹市。

鄭宏輝指出，六燃興建於1944年，原為日治時代是日軍製造軍用燃料的基地，國民政府來台以後成了空軍的眷村，空軍的軍官眷屬們拿著維修飛機的廢料，搭建了來到台灣的第一個家，從二戰時期的工業遺址到眷村生活記憶，六燃在新竹發展的歷史中扮演著至關重要的角色。

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