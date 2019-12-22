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港府要「台版陳同佳」來港自首　陸委會：真陳同佳至今未受制裁

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▲▼檢警查獲現金270餘萬元、勞力士手錶4只、手機、平板、限定款球鞋、保險箱及林嫌座車BMW一台。

▲中檢在林嫌租屋處查獲200多萬現金、勞力士手錶、蘋果手機等物。（圖／記者白珈陽攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「台版陳同佳」林姓男子10月在香港涉搶案後逃回台灣，被台中地檢署羈押，但香港政府卻不願提供犯罪事證，只表示願接受林嫌來港自首。陸委會22日指出，政府重視民眾安全，不會讓犯嫌以自由行方式投案，「陳同佳已因港府消極作為，至今未受應有法律制裁，盼港府勿再讓民眾失望，甚至讓人懷疑是否令香港成為犯罪天堂。」

陸委會表示，林嫌除涉及香港尖沙咀鐘錶行的搶案外，還涉及其他跨國強盜罪，檢方已聲請羈押獲准，正積極偵辦中，絕不允許罪犯逍遙法外，「呼籲港府依我方請求，積極提供在港相關事證，以釐清案情，讓嫌犯獲得應有制裁，並保障香港被害商家權益。」

▼陸委會與內政部、法務部一同召開記者會，強調陳同佳案「香港不辦，台灣來辦」。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

陸委會指出，作為一個負責任、重視法治及民眾安全與權益的政府，不會任令涉重大刑案的犯嫌在沒有司法合作的情況下，以自由行方式投案。

陸委會強調，台港民眾都希望雙方政府能夠合作，讓罪犯無所遁形，公理正義得以伸張，港女命案嫌犯陳同佳已因港府消極作為，至今尚未受到應有法律制裁，「盼港府在本案能夠積極回應我方請求，切勿再讓台港民眾失望，甚至讓人懷疑港府作法是否令香港成為犯罪天堂。」

陸委會還說，已收到法務部申請司法互助的函文，會配合主管機關之需求，儘速由陸委會駐港機構循程序向港府提出。

港女命案嫌犯陳同佳10月23日在香港刑滿獲釋（洗黑錢罪），未因殺害女友被港方起訴，港方也不願將陳同佳送來台灣接受調查，稱陳同佳在香港就是「自由人」。此外，陳同佳獲釋當天曾說願赴台自首（投案），但獲釋至今已近2個月，仍未有來台的訊息。

與陳同佳案「自由人」的情況不同，「台版陳同佳」林嫌已在11月被台中地檢署羈押，法務部對此曾表示，依據《香港澳門關係條例》第43條第1項第3款、《刑事訴訟法》第5條，「台灣地區人民在香港犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，適用中華民國刑法規定。」我國絕對具有「司法管轄權」，應依我國法律追訴處罰。

▼港女命案嫌犯陳同佳10月23日在港獲釋，表示會赴台自首（投案）。（圖／路透社）

▲▼陳同佳10月23日刑滿出獄。（圖／路透）

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