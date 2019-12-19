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陸委會：澳門移交20年看似穩定「自由人權受損、民主進程慢」

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▲▼澳門。（圖／CFP）

▲澳門經濟以博彩業為主，但近年積極朝多元化發展。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／台北報導

澳門移交大陸將滿20周年，陸委會19日公布澳門移交20周年情勢研析報告，副主委邱垂正表示，澳門移交以來在中共強力維穩下，一國兩制看似穩定，但自由、人權受損、民主進程緩慢，受國際關注，「中共及澳府應落實保障澳門的公民參與權利及新聞、言論自由等基本人權，加速民主進程，這才是長治久安之道。」

邱垂正指出，澳門移交以來，中共治理以維穩為首要考量，並逐步建構國家安全相關法制與組織，強化對澳掌控，但相關作為引發侵犯新聞、言論自由等質疑。

▼大陸國家主席習近平赴澳門，準備參加回歸20周年大會。（圖／澳門特區政府）

▲▼澳門回歸20周年,習近平,賀一誠,崔世安。（圖／澳門特區政府）

邱垂正提到，澳門雖推動政治改革，但遭批評進度緩慢、幅度過小，受政治文化結構及澳門刻意限制的影響，普選與民主的訴求難以回應社會需求，「中共領導高層近年來強調澳門司法應配合行政主導，未來也可能影響到澳門的司法獨立。」

邱垂正表示，經濟方面移交以來大致穩定，雖以博彩為主力產業，但近年來推動產業的多元化、金融、會展等產業都有所增長。澳府最新公布的「澳門經濟適度多元發展統計指標體系分析報告」顯示，博彩業在澳門整體經濟比重雖持續高於其他行業，但已由2013年63.1%下降至2018年的50.5%。

邱垂正還說，大陸透過CEPA等優惠政策、審視合作、同等待遇以及「粵港澳大灣區」的發展規劃，持續推動陸澳融合，但近兩年的民意調查顯示，受生活文化差異，醫療衛生及社會福利制度的影響，還是有超過五成的澳門民眾對於赴陸發展有所疑慮。

▼習近平與澳門新任特首賀一誠握手。（圖／澳門特區政府）

▲▼澳門回歸20周年,習近平,賀一誠,崔世安。（圖／澳門特區政府）

邱垂正提到，台澳互動的部份，民間仍是人員往來頻繁，政府長期以來也秉持善意，推動台澳關係的發展，但是澳門政府聽從中共指示，處處自我設限，除對我方駐澳業務人員派任多所干擾，對於官員、學者、各界人士的正常交流，常有不合理限制，對官員的互訪也保持著保守限制的態度，同時還有矮化我方的不當作為，「嚴正呼籲澳門政府摒棄政治考量，以雙方人民福祉為依歸，這才是負責任的政府。」

邱垂正強調，澳門移交20年來在中共強力維穩下，一國兩制看似穩定，但是自由、人權受損、民主進程緩慢，受國際關注，「我們呼籲中共及澳府應落實保障澳門的公民參與權利及新聞自由等基本人權、加速民主進程，這才是長治久安之道。」

▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼陸委會副主委邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

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