民進黨國會能否過半　蔡英文：鄭宏輝是關鍵

▲游錫堃出席為鄭宏輝站台。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

選戰進入倒數最後衝刺階段，民進黨護國保台中央助選團21日為立法委員候選人鄭宏輝全力催票，齊聚民進黨各大重量級人物到場站台，現場有總統蔡英文總統、副總統候選人賴清德、前行政院長游錫堃、民進黨秘書長羅文嘉、民進黨黨團總召柯建銘、新竹市長林智堅及被列為不分區立委吳玉琴等人都紛紛到現場高喊集中選票，為鄭宏輝全力助攻。蔡英文總統點名一定要讓鄭宏輝進入立法院，更直言「鄭宏輝就是民進黨在國會過半最關鍵的一席」。

▲民進黨護國保台中央助選團21日為立法委員候選人鄭宏輝全力催票。



「守住國會保平安，集中選票挺台灣」，護國保台中央助選團今為鄭宏輝全力助攻，總統蔡英文特別呼籲新竹市民一定要讓鄭宏輝當選。蔡英文表示，這三年為台灣改革與建設建立基礎工程，這些若沒有國會過半與支持是做不到的，目前政績開始出現，下個階段要持續把台灣改革做好，讓台灣發展有堅強基礎。他說，他對鄭宏輝很有信心，也相信會是最好的立委，一定要讓他當選，也稱讚鄭宏輝很努力，相當清楚新竹市地方各項政策，是林智堅市長、柯建銘總召最好的搭檔。

蔡英文總統表示，台灣經濟開始持續成長，目前是四小龍第一名，未來經濟力道會越來越強，台商回流將有八千多億資金，會創造出更多新產業，這些前進的產業也都將在新竹市，未來的新竹市將充滿挑戰與機會。他說，新竹接下來將走入高階生物科技產業，新竹生物科技園區歷經多年，近期中於開花結果，在新竹將有台大醫院分院，能夠對於急重症、癌症提供更完善的醫療服務，讓新竹下有更好的醫療環境與科技發展，照顧新竹人的健康、



立法院民進黨團總召柯建銘表示，國會過半是給蔡英文總統最大的支持，鄭宏輝就是國會過半的關鍵指標，集中選票是價值的選擇，守護台灣，選給會贏的宏輝，不要讓國民黨漁翁得利。他說，現在是決戰時刻，期待新竹人這次要有60%選票，要走出台灣自己的路。柯建銘也質疑國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐選舉動機，日前鄭正鈐與羅智強及新黨侯漢廷一起開直播，對於國民黨親中的角色感到憂心。面對時代力量在新竹市的夾殺，他也指出，時代力量時代已經結束，並沒有達到年輕人期待好好問政，在新竹市就只是國民黨的側翼，而政治是需要有實力且有歷練的人，並非素人所能勝任。



新竹市長林智堅表示，蔡英文總統是新竹縣市分家後最相挺新竹的總統，希望市民也用手中的選票來挺蔡英文，在蔡總統帶領下，他感受到進步、希望、幸福，這才是台灣人要的未來；鄭宏輝是他堅強的戰友，且不斷端出政見牛肉，是真材實料的人，盼大家集中選票，不要讓國民黨漁翁得利。



林智堅市長更以「周處除三害」的故事，意旨原本遊手好閒、貪杯的周處，除掉村子裡的惡虎蛟龍後仍不得民心，必須除去自己這一害，改過自新勵志向學，才改變鄉親對他的看法，以此呼籲韓國瑜市長改過，「不要辜負高雄人，好好做好他高雄市長的工作」，並且不要在公開場合任意批評他黨候選人，「教歹囝仔大小」



立法委員候選人鄭宏輝表示，從開始投入這場選舉以來，他四處拜票、站路口、舉辦許多活動，對於對如何拼新竹未來願景，不管是文化、教育、交通、青年創業，都透過問政說明會將政策說明給市民知道。他說，新竹市是最適合推動雙語教育的城市，未來也將主張青年創業學院與青年創業行銷平台，讓年輕人能夠在新竹市實踐夢想，未來也將為新竹市爭取輕軌捷運、五揚高架的延伸與科技產業的太空與數位發展等，呼籲市民要用選票守護民主自由，讓他順利進入國會，和林智堅市長為新竹市未來一起努力與打拼。

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