選戰觀察／前朝官員主導「罷韓」　參與者仍多為綠營支持者

▲罷韓巨型旗幟空拍畫面。（圖／主辦單位wecare提供）

記者楊蕓、徐政璿／高雄報導

「1221Wecare台灣大遊行」21日登場，活動發起人尹立在下午4點45分上台宣讀宣言，同時宣布遊行參加人數已超過50萬人。參與遊行的地方人士觀察，「We care高雄」去年在選前就曾幫陳其邁辦遊行，綠營色彩濃厚，這次遊行群眾仍多以綠營支持者為主。

▼罷韓大遊行於終點站進行點燈。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

從罷韓遊行隊伍觀察，參與遊行的以年輕人、家庭居多，政治人物部分，除了在地立委、議員參與外，由於民進黨大咖都未與會，相較挺韓遊行，隊伍中幾乎看不到蔡英文及民進黨立委的競選標語、旗幟，但基本上這些人仍是綠營支持者。

地方人士分析，參與罷韓遊行的民眾，主要都是以綠營支持者為主。他表示，韓國瑜從去年參與九合一大選期間，拋出太多天馬行空的政見，頻開空頭支票及「落跑市長」等負面印象，是市民決定罷韓的主因。

民進黨立委助理則表示，除了韓國瑜執政成效低落，此次遊行之所以有這麼多人站出來，也是受到香港議題影響。他認為，香港反送中運動持續半年多，民眾擔心「今日香港，明日台灣」成真，顯示蔡政府操作香港議題奏效。此外，上個月韓國瑜深陷「共諜案」疑雲未解，也對韓國瑜的支持度造成不小衝擊。