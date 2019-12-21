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台商回流金ㄟ？和大工業霸氣加碼50億！工業區一地難求全因？

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▲▼基隆港、貨櫃碼頭、貨櫃船、貨櫃,出口,進出口,貿易,船,港口,港。（圖／記者徐文彬攝

▲天氣冷颼颼，但工業區強強滾。（圖／記者徐文彬攝，示意圖）

政治中心／綜合報導

日前國民黨立委立院質詢，質疑政府台商回流資金竟然是0。根據今週刊最新一期雜誌報導，實際走訪全台工業區，發現天氣冷颼颼，但工業區強強滾，土地竟呈現一地難求榮景。

報導中，和大工業副總經理沈千慈表示，「加碼投資其實是超過50億元，但只向經濟部提出30億元的投資計畫，申請補貼」。廠區最新的散熱設備剛完工，甚至還有設備在瑞士下單，還在來台的路上。這一次經濟部提出「歡迎台商回台投資計畫方案」，從預審到決審，她親自披掛上陣，最後獲得低利貸款金額大約24億元。

台商回流金ㄟ？和大工業霸氣加碼50億！工業區一地難求全因？（圖／翻攝自謝金河臉書）

▲台商回台實際情形，謝金河臉書提到，機會一定是從自己土生土長的地方出發，如果自己看不起自己，有如在大海中踩不到地，不小心很容易被大海吞噬。（圖／翻攝謝金河臉書。）

沈千慈表示，前幾天聽到政治任人物質疑這些投資都是假的，很氣不過，相較於其他科技大廠選擇沉默，她嗆辣直言，和大向經濟部提出申請的回台投資計畫，地點位於嘉義大林的大埔美園區，或許很多人沒聽過，但不爭的事實是，除了和大，最近還有上銀、程泰、亞崴等公司向經濟部遞件申請，陸續進駐，交通部長林佳龍來了，業者也來了，要蓋聯絡道路，周邊機能要建設，工業區的面貌蛻變當中。

行政院多次提到，「歡迎臺商回臺投資行動方案」，是鼓勵對岸投資受到中美貿易戰影響的台商回台，資金本來就沒有限定要從境外匯回。這和優惠稅率吸引境外資金匯回台灣，是不同件事。企業往來兩岸，在各國都有資金帳戶，只要願意回台投資就是好事，政府沒必要限定企業，要從哪個口袋掏錢出來。美中貿易戰後，全球都在搶單，快擴廠快生產，才能搶訂單賺大錢。

報導中更提到，新北華亞科技園區，已經熱到沒有地，廠商要進駐也一地難求。去年11月廣達董事長林百里找上中環董事長翁明顯，把中環位於廣達隔壁的二三廠買下，創下每坪44萬元高價，一句「沒地了」還得了，今年10月全球人壽買下園區浩瀚數位廠房，換算後每坪飆破50萬元，愈往北部價格更驚人。

台商回流金ㄟ？和大工業霸氣加碼50億！工業區一地難求全因？（圖／翻攝自謝金河臉書）
▲用你的兩隻腳，兩隻眼睛看經濟！最新一期今週刊報導，實際了解台商回流投資實況，及實際投資金額，像高雄有1530億元，桃園有1539億元，台中市也有1329億元。（圖／翻攝謝金河臉書。）

場景換到高雄，老字號楠梓加工出口區，完全沒有土地，竟然得犧牲園區內的網球場、員工服務中心、宿舍，剷平之後改建成廠房。

1990年代，台商出走中國，如今風水輪流轉，中美貿易戰下，台商回台在拉力與推力的浪潮中，尋求諾亞方舟，回台之路眼前看到的是否巨塔曙光，尚待時間證明，但數字會說話，今年台商回台，民間投資成長可能衝破7％，創下六年來新高，明年預料持續攀高，滾滾熱錢讓寶島更熱鬧，更讓人期待當年「台灣錢淹腳目」榮景再現。
 

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