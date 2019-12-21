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【黃寶慧】慧眼看天下／首階段貿易協議藏玄機？　美中誰是贏家

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新聞節目中心／綜合報導

美中日前達成第一階段貿易協議，消息一出，道瓊斯指數應聲上揚，華爾街股市創下新高，都再再凸顯市場，希望美中盡快達成某種貿易戰停火協定的焦急心態。但仔細比較美中雙方說法，協議在結構改革、農產品採購等5個面向其實都稍有不同，讓外界不禁納悶，美中兩強接下來到底是戰是和？很多專家都對這次首階段的貿易協議，出現兩極化的解讀，到底美中誰是贏家？誰又是輸家？《慧眼看天下》第82集，邀請到政治大學國際關係研究中心研究員嚴震生，與主持人黃寶慧深度分析國際經濟情勢。

▲▼ G20,川習會。（組圖／達志影像／美聯社）

▲美中日前達成第一階段貿易協議。（組圖／達志影像／美聯社）

傳強森欲修法 無協議脫歐疑慮重現？
上個星期四，英國人民迎來了一次罕見的冬季大選，這是一次提前舉行的下議院選舉，之所以會有，就是因為那個困擾了英國三年的老問題「脫歐」。而大選後，現任首相強森領軍的保守黨取得大勝，脫歐僵局迎來曙光，當天英鎊兌美元也應聲上漲；不過就在17日，又傳出強森有意修改「脫歐協議法案」，以確保不延長脫歐過渡期，讓最具破壞性的無協議脫歐風險再現，讓英鎊又創下一個月以來最大跌幅。

▼英國首相強生（中）與新科保守黨議員。（圖／路透）

▼英國首相強生（中）與新科保守黨議員。（圖／路透）

反獨裁軍政府 泰國爆5年來最大示威
泰國首都曼谷街頭，14日爆發2014年軍方發動政變以來，最大規模的抗議行動。由於泰國政壇新興領袖塔納通成立的政黨面臨被解散的命運，在他的號召下，有上萬人走上街頭抗議，要求泰國總理下台，塔納通甚至警告，這次示威只是「暖身」，預告下個月還會再上街，對政府表達不滿。

▼未來前進黨黨魁塔納通發起反政府示威。（圖／路透）

▲▼泰國「未來前進黨」（Future Forward party）41歲黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）發起反政府示威。（圖／路透）

赴阿富汗35年 日仁醫中村哲遭襲亡
在阿富汗、巴基斯坦邊境，行醫超過30年的日本人道醫師中村哲，這個月初在阿富汗遭不明人士槍擊身亡。28年前，中村哲到阿富汗救人行醫，原本只想待5、6年，但他看到當地民眾苦於乾旱、飢餓，於是便決定留下，協助當地人民興建水利設施，而他這一待就是35年，2個月前才剛獲頒阿富汗榮譽國民，沒想到如今卻傳出噩耗，遭襲身亡的消息一出，讓各界相當震撼。

▼日本人道醫師中村哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本人道醫師中村哲。（圖／達志影像／美聯社）

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《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《慧眼看天下》

東北亞情勢、中美角力戰，國際發展瞬息萬變，而中國大陸政經情勢，經貿發展，也牽動兩岸的未來。《ETtoday新聞雲》推出全新節目《慧眼看天下》，由資深媒體人黃寶慧擔任主持人。

資深媒體人黃寶慧，曾經採訪美國前總統老布希，柯林頓，新加坡建國總理李光耀，以及菲律賓前總統羅慕斯，和馬來西亞總理馬哈迪等重要的國際領袖，這樣的經歷，在台灣是唯一一人，而《慧眼看天下》，就是以如此宏觀的國際視野，寬廣的思維角度，帶您掌握國際，剖析兩岸情勢。

節目內容包括國際重要媒體導讀，世界財經脈動，大陸發展趨勢，同時也請來了重量級的學者專家面對面訪談。《ETtoday新聞雲》新聞節目中心全新製作節目—《慧眼看天下》於2018年4月21日起，每周六晚間9點至10點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

ET快訊
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她罹乳癌...搬到鄉下休養　老公怒掐死「這樣誰來照顧我媽？」
19歲美少女接棒子瑜　登上NHK紅白舞台被讚：台灣之光
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