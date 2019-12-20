罷韓四君子「莫忘世界騙子多」！千人排隊領「光復高雄」貼紙

記者吳奕靖／高雄報導

Wecare大遊行將在21日舉行，不過就在前一天，主辦單位台灣基進黨以及發起人尹立來到中央公園2號出口發貼紙，尹立表示現場人數相當多，不過就在接受採訪時，突然遭到台灣維新的立委候選人李建輝亂入插話，尹立轉頭第一時間露出尷尬微笑，但還是非常有風度，聽他講完。

▲Wecare大遊行前一天，發起人之一尹立來到中央公園站出口發「光復高雄」貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

發送貼紙的時間是在20晚間六點開始，台灣基進高雄黨部主委李欣翰以及Wecare發起人尹立都來到現場親自發送「光復高雄」貼紙，尹立表示這場準備了6000多張， 應該有上千人在排隊，同時他也提到「第一個排隊的是80幾歲的阿嬤，她說她三點多、四點就來了，在這邊等很久，那我們今天整個發貼紙，因為明天遊行就開始，這是我們最後一波，我們相信得到高雄人大量支持，而且剛剛在排的時候，也有很多外縣市的來，因為明天就要遊行了，今天就來高雄」。

▲尹立接受採訪時，前八點檔演員也是現在立委候選人李建輝突然插話。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Wecare大遊行前一天，發起人之一尹立來到中央公園站出口發「光復高雄」貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Wecare大遊行前一天，發起人之一尹立來到中央公園站出口發「光復高雄」貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過就在尹立接受採訪的時候，突然間台灣維新的立委候選人李建輝，也是之前本土劇八點檔演員，不僅到場還拍了尹立肩膀，尹立看到他第一時間有點尷尬，後來露出微笑，因為李建輝說：「你排隊經過我總部那邊，我跟你說很多人跟我說，都是去年投錯了人，今年才出來...明年要投對了」，隨後李建輝聽到媒體記者說：「讓我們採訪完再說好嗎？」他才離開同時對大家說「辛苦了」。

其實這一場罷韓1221 wecare台灣大遊行當中，有四個人被稱為「罷韓四君子」，不但會在活動當天上台致詞，現在還到處發放「光復高雄」貼紙，這四名分別是Wecare高雄發言人尹立、公民割草行動發言人李醫師、台灣基進黨新聞輿情部副主任張博洋及前高雄81氣爆自救會會長陳冠榮。

▲Wecare大遊行前一天，排隊要領「光復高雄」貼紙的群眾 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲Wecare大遊行前一天，排隊要領「光復高雄」貼紙的群眾 。（圖／記者吳奕靖攝）

尹立說當時大家在討論的時候，覺得包括自己跟另外三位形象比較溫文儒雅，所以也希望罷韓這件事，它應該是和平理性的公民運動：「不像韓國瑜一直在做仇恨階級的動作，對立不是我們要做的，我們就是和平理性的把我們的訴求表達出來」。

▲Wecare大遊行前一天，「罷韓四君子」之一尹立來到中央公園站出口發「光復高雄」貼紙 。（圖／記者吳奕靖攝）