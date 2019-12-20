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2698萬預算被刪只剩1千元　台南工策會將斷炊...傳要20員工辭職

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▲台南市議會將台南市工策會2020年度的預算刪到只乘1千元，工策會馬上面臨下月發不出員工資問題，傳出強迫20名員工全部離職情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會將台南市工策會2020年度的預算刪到只剩1千元，工策會馬上面臨下月發不出員工薪資問題，傳出強迫20名員工全部離職情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市工商投資策進會傳因2020年度2千多萬元預算，遭台南市議會刪到僅剩1千元，工策會面臨下月就斷炘的困境，20日再驚傳有員工向媒體投訴，代理總幹事黃國照以讓「市長好做事」為由，要求20名員工全部遞辭呈離職，市府對此指出，經查並無強迫20名工策會員工離職情事。

據了解，台南市議會定期大會12月10日通過2020年度台南市政府總預算案，其中工策會原本編列的2698萬元預算，因議算審查時，多名議員質疑工策會與經發局的業務疊床架屋，有的議員甚至認為是工策會是「黑機關」，議員要調閱資料，了解相關業務與人事都很難，最後通過刪減工策會預算2697萬9千元，只保留1千元預算，其目的是要工策會自籌經費。但最先面臨的問題，就是工策會20名員工2020年1月份薪水沒錢發放。

市府指出，工策會從黃偉哲市長上任後精簡人事縮減為20人，其他縣市也都設有工策會等單位來服務工商企業界，若有人質疑工策會的定位問題，這部分都還可以再討論，還會持續與市議會努力溝通，並提出覆議案。

市府指出，因目前台南市議會還沒將審議結論送到市府，所以市府還不能提覆議，黃偉哲市長認為工策會已有改革，落實拜訪廠商、服務企業，至於代理總幹事是否有要員工寫自願離職書，市府強調，員工是否自願離職，與市府無關，也不是市府的本意，如果有人要自願離職會給予尊重，但依法不能有強迫員工離職情事。

據了解，工策會是因明年預算僅剩1千元，認為市府雖還在嘗試努力爭取回預算，但工策會未來會解散或裁撤尚成未知之數，才會先向員工預告。

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