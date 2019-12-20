雲林民進黨部控謝淑亞違規插競選旗幟　謝辦：打臉自己

▲民進黨雲林縣黨部20日召開「副縣長謝淑亞你又打臉縣長張麗善了」記者會，抨擊雲林縣立委候選人謝淑亞違規插設競選旗幟。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨雲林縣黨部20日召開「副縣長謝淑亞你又打臉縣長張麗善了」記者會，抨擊雲林縣立委候選人謝淑亞違規插設競選旗幟，打臉雲林縣長張麗善公告；謝淑亞競選總部指出，旗幟是支持者自發性的插設，競選總部會加強約制，請對手多關心公共政策，多端政見牛肉。

民進黨雲林縣黨部執行長林廉貴表示，雲林縣長張麗善於11日4日公告之第10屆立委選舉競選期間為明年1月1日起至1月10日共10天，但前天才剛抽完號次，謝淑亞的競選旗幟充斥在大街小巷，完全無視縣府公告。

民進黨雲林縣黨部主任委員廖丁賜表示，謝淑亞的競選旗幟已插滿斗六市大街小巷，身為副縣長卻率先違規，卻未見縣府有任何動作，難道身為副縣長有特權；雲林縣議員蔡岳儒指出，謝淑亞到現在還是帶職參選，前天是立委候選人前往選委會抽箋，今天又是前往古坑視察社區中活動中心用地的副縣長，角色變換之間有沒有利用行政資源選舉，民眾心中自有一把尺。

對此國名黨雲林立委參選人謝淑亞競選辦公室回應， 民進黨雲林縣黨部自己也在電線桿亂貼抹黑的貼紙，還好意思指責別人，不要有嘴說別人，沒有嘴說自己，「你們民進黨打臉的是你們自己的候選人」指民進黨籍候選人也有插旗幟狀況。

雲林縣環保局表示，針對違規插設旗幟部分，會請當事人說明並且主動拆除，若未改善，將依廢棄物管理法處置。

▲謝淑亞競選總部回應，「你們民進黨打臉的是你們自己的候選人」指民進黨籍候選人也有插旗幟狀況。（圖／謝淑亞競選總部提供）

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