　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲台東神秘建築物證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲台東這座神秘建築物，證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導　　

台東達仁南田部落近期出現許多綠色建物，現場亦有水池非常顯眼，南田村民議論紛紛，先前經台東縣政府會勘確定為違規興建，對業者開罰40萬元。這塊神秘基地引起當地部落族人熱議，紛紛打聽用途，20日證實基地是晉陞太空科技公司太空探測火箭試射場，並預計在27日發射首枚太空探測火箭。火箭發射是商業應用，不會對南田當地造成破壞。

晉陞太空科技董事長陳彥升（原國家太空中心主任）表示，首枚試射的火箭高10公尺寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6點發射升空。他說台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

陳彥升指出，火箭發射是商業應用，也是朝向國際商業應用，絕對不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果部落村民接受，基地將會是公司常態試射場。

陳彥升曾任美國航空暨太空總署（NASA）科學家，2005年從美國被延攬返台，進入國家太空中心加入火箭研發團隊協助台灣發射衛星，目前擔任晉陞太空科技董事長，推動商用運載火箭研發，以台製推進系統將衛星送上太空。

►聖誕特惠變美的秘密

ET快訊
小馬床戰小8親密畫面曝光　老婆怒了...他急解釋：只有1秒鐘
吃火鍋吃到「保險套」他怒拍照公審！網灌爆負評..結局慘賠3萬
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

美智庫：山東艦恐威脅亞洲國家　中國最終會擁有15艘以上航母

美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

美海軍用無人船打造長串「海上列車」　執行長期遠程任務

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

邱毅看波特王影片「噁心到想吐」　痛批陳菊、蔡英文不像女人的女性

全聯Hershey’s重磅回歸！「4邪惡新甜點」必吃黑巧克力千層、爆漿菠蘿泡芙

太夢幻！芬蘭玻璃屋躺著就能零死角看極光　還能在雪地裡泡芬蘭浴

將14歲愛犬骨灰燒成琉璃手環！她見圓珠清晰「狗臉」秒淚崩...

起步4秒紫衣婦「左轉」遭撞狂跳針　聽到報警秒變臉：我好像沒事了^^

台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

美智庫：山東艦恐威脅亞洲國家　中國最終會擁有15艘以上航母

美「甘迺迪號」首航1.6公里　進入為期30個月艤裝階段

美海軍用無人船打造長串「海上列車」　執行長期遠程任務

張勛傑爆街邊熱吻辣妹　照片曝光...女方身份竟是小嫻閨蜜！

12月還有颱風？南方「2低壓擾動」活躍　跨年天氣變數大

12強中華隊好表現　王貞治：台灣棒球越來越強

中職／彭政閔明年新職務宣布　副領隊兼農場主管

50歲不菸婦走路會喘...X光驚見「肺癌晚期」　醫曝「關鍵原因」：7成都來晚了

住泰國飯店「床邊日常品」別亂用！　Mei退房「帳單多2500塊」嚇歪：以為免費的

改善三鶯地區限水不便　吳琪銘、蘇巧慧爭取「北倉清水池」開工

季芹籌千萬舉家搬國外　驚曝王仁甫退團5566時間

板新給水廠增建2.4萬噸清水池開工　蘇巧慧：三鶯鄉親喝好水！

雲林民進黨部控謝淑亞違規插競選旗幟　謝辦：打臉自己

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

軍武熱門新聞

美智庫：中國最終造15艘以上航母

烏克蘭批准中國買下空軍「動力沙皇」

美甘迺迪號航行1.6公里　進入2年半艤裝階段

台東太空探測火箭試射場27日首發

美海軍造「海上列車」 執行遠程任務

新型翼神七無人機掛4枚導彈亮相

瑞士與美國談判把「F-5戰機」賣回去

美軍9公尺砲管新型自走砲XM1299照片曝光

埃塞克斯號艙內淹大水　美軍連2月出包

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

年初共機過海峽中線我IDF捍空防

漢翔與洛馬簽約　沙鹿建F-16亞太維修中心

2020空軍排名台戰機數全球第10　美獨霸全球

韓國瑜隨扈好帥！根本特勤版吳彥祖

更多熱門

相關新聞

台東成功深夜火警連燒3平房

台東成功深夜火警連燒3平房

台東縣成功鎮都歷20日深夜02時許驚傳火警，民眾02：24致電消防局勤務中心報案，指稱1層樓住宅，冒出濃煙很大，不知道有沒有人員受困。後民眾於02：28續報示現場為3棟連棟平房，目前3棟都燒起來，人員應該都已經撤出。消防局接獲通報隨即派出分隊等赴現場救援，03：16消防人員回報，現場回報火勢撲滅。

台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　

台東特殊教育學生才藝表演觀摩會　

「台東農產」前進台北中正紀念堂展售

「台東農產」前進台北中正紀念堂展售

美軍B-52H轟炸機「攜彈進入」台北航空識別區？

美軍B-52H轟炸機「攜彈進入」台北航空識別區？

漢翔已有逾800名F16性能提升人員

漢翔已有逾800名F16性能提升人員

關鍵字：

火箭台東達仁太空台灣軍武晉陞太空科技陳彥升

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 波特王 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

方志友4年婚感情卡卡！　「暴肥又被推戲約」

池昌旭公開私下抽菸自拍喊「好幸福」

存6000萬！他2年後看餘額剩300元崩潰

李永萍批不該扯政治　波特王回應了

友慫恿吸笑氣　後遺症爆發讓她崩

《麻辣》萬人美老公偷吃女同事！心碎簽離婚協議書

謝和弦嗆「奶大又怎樣」　女記者本尊曝光

行李箱被摔爛！陳勢安「收到贊助」一看傻了

21歲男房門反鎖亡！姊姊接一通電話嚇傻

少年教室殺同學　長期被霸凌失控

17歲女到男友家玩　竟翻出情趣用品

韓國瑜隨行發言人證實　邀鍾明軒合作

老婦冰箱藏10年夫屍　他留謎樣遺書

肛門痛忍5天！他以為痔瘡...醫驚見3洞「流湯噴膿」

Keanna舉報謝和弦呼麻　專家曝背後內幕！

更多

最夯影音

更多
多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠

多年逮不到的流浪母貓突帶兒投靠　愛爸：肯結紮就幫妳...牠聽完進籠
蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

蔡英文酸爆！不能請假你怎麼辦？再轟韓國瑜「把庶民當選舉工具」

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

亞亞退出「在不瘋狂」5大聲明　「月薪最低5551」古拉回：我更新到2000了！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

陳立農合唱4女《你最珍貴》　台下粉絲爆怒大喊：不可以！！

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

「我來日不多」韓政見會金句一次看　激喊中華民國萬歲：蔡沒喊真遺憾

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面