台東超神秘建物不得了！太空火箭發射場　27日首發3噸飛200公里高

▲台東這座神秘建築物，證實為太空探測火箭試射場。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

台東達仁南田部落近期出現許多綠色建物，現場亦有水池非常顯眼，南田村民議論紛紛，先前經台東縣政府會勘確定為違規興建，對業者開罰40萬元。這塊神秘基地引起當地部落族人熱議，紛紛打聽用途，20日證實基地是晉陞太空科技公司太空探測火箭試射場，並預計在27日發射首枚太空探測火箭。火箭發射是商業應用，不會對南田當地造成破壞。

晉陞太空科技董事長陳彥升（原國家太空中心主任）表示，首枚試射的火箭高10公尺寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，預計在27日清晨6點發射升空。他說台灣高空電離層特殊，屬於亞熱帶近赤道，電離層活動度高，所以公司執行國家太空中心科學實驗計畫，將攜帶科學儀器的火箭發射至太空進行量測。

陳彥升指出，火箭發射是商業應用，也是朝向國際商業應用，絕對不會對南田當地造成破壞，更能帶動當地相關產業發展，如果部落村民接受，基地將會是公司常態試射場。

陳彥升曾任美國航空暨太空總署（NASA）科學家，2005年從美國被延攬返台，進入國家太空中心加入火箭研發團隊協助台灣發射衛星，目前擔任晉陞太空科技董事長，推動商用運載火箭研發，以台製推進系統將衛星送上太空。

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