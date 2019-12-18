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洛馬認證產製在地化　漢翔已有逾800名F-16性能提升人員

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漢翔與洛馬簽署策略聯盟合作協議　建立F-16整體維修中心

軍聞社／記者卓以立報導

「漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書」簽署典禮17日於漢翔公司沙鹿廠舉行，漢翔董事長胡開宏表示，過去20幾年來，F-16一直肩負臺灣空防重責大任，此次與洛馬簽署策略聯盟合作協議是一大突破，希望在政府國防自主的政策指導下，能夠將戰機的產製及維修在地化。

簽署典禮由漢翔公司董事長胡開宏與洛馬公司副總經理Randy Howard共同簽署，並邀請行政院院長蘇貞昌、國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群上將、空軍副司令范大維中將等人出席見證。

漢翔與洛馬簽署策略聯盟合作協議　建立F-16整體維修中心

胡開宏指出，目前漢翔公司計有超過800名被洛馬認證合格的專技人員從事F-16戰機性能提升，獲得洛馬11項特殊製程認證，授權製造23項F-16戰機相關零組件及線束，並獲得洛馬公司50多份能力證書，使得漢翔公司成為洛馬公司在臺灣最緊密的專業合作伙伴。

胡開宏並表示，蔡英文總統今年8月在參訪漢翔公司時，洛馬公司駐廠經理向蔡總統表達，「漢翔的團隊是世界最優秀的團隊之一。」實為國家航空科技及航空產業界的光榮。

漢翔公司強調，立法院於審查購機特別預算條例時亦通過附帶決議，期透過工業合作計畫增加國內產製項目及建立相關能量，並要求建立F-16機隊亞洲維修中心。因此，漢翔公司身為國內航太產業重鎮，將透過洛馬公司協助積極爭取零件產製、技術轉移，最終希能盡速成立F-16整體維修中心，以期成為空軍F-16機隊維保最堅強的後盾。

漢翔與洛馬簽署策略聯盟合作協議　建立F-16整體維修中心

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