總統新春賀卡來了！2020金鼠年盼台灣人「數一數二」

▲金鼠年總統賀卡。（圖／總統府提供）

記者張乃文／台北報導

為迎接鼠年到來，總統府20日公布「民國109年總統及副總統伉儷賀年卡」，卡片上以橘紅色為基底，搭配藍綠色，封面上印有兩隻金色小鼠，並寫上「鼠一鼠二」，希望台灣人在2020年能夠繼續成為各個領域數一數二的佼佼者；「攜手同心、台灣前進」，則是總統蔡英文對於2020年的期許。

總統府20日公布民國109年金鼠年的總統賀年卡，主視覺以「金色老鼠」做為設計，總統府公共事務室主任張文蘭解釋，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，希望收到這份祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。色調部分則選擇有別於傳統喜氣的紅色，採用較溫柔的「珊瑚紅」，暗喻台灣是一個海島國家，而漸層的印刷更讓大家感受到活潑感。

另外，封面「鼠一鼠二」的字樣有諧音「數一數二」之意，以金色線條呈現，象徵希望台灣人在2020年，能夠繼續成為各個領域數一數二的佼佼者。內頁設計部分，張文蘭表示，為呼應2020年元旦升旗的主軸「攜手同心、臺灣前進」，同時是總統對於2020年的期許，至於封底的大、小老鼠，有「傳承」意味，象徵期盼2020年台灣的老老少少、大大小小、各行各業都能有成果豐碩的一年。

張文蘭說明，副總統賀年卡的設計理念，此次是以台灣文化中的「鐵花窗」為概念，中心為同心圓，有4隻老鼠加上一個銅錢構成。4隻老鼠往外發展，象徵攜手同心往外發展，希望在來年，國力可以更為堅強。內頁部分，透過鐵花窗光影的導入，有「猶如鼠歲喜臨門，富貴好運引進門」的意喻；同樣以「攜手同心，臺灣前進」的內頁祝福語來祝福國人新年快樂。在顏色的使用上，除了台灣傳統鐵花窗的顏色，也選擇較粉色的紅，除了喜氣，也呈現副總統及夫人溫和雅約的特質。

總統府此次也呈現電子賀卡部分，張文蘭說，總統、副總統電子賀年卡是以紙本賀年卡之元素為基礎，製作成「Mp4」格式的動畫影片。總統電子賀卡是以喜氣的燈籠開場，由台灣山脈演進成前進的力量、副總統的電子賀卡，是以交疊的金屬線條開場，逐漸組成鐵花窗的形狀，透過「幸福路 2020號」門牌號碼的置入，則是對2020年的期許，盼來年台灣能夠往幸福的道路邁進。

總統、副總統電子賀年卡即日起也將掛上「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，或是透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群平台，與親朋好友共同分享總統與副總統伉儷的祝福。