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台南大排1m長鱷魚悠游！住戶看牠長大「2個月了」　民眾搶睹奇觀：真的有耶

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▲台南新市區新市大排內驚傳有鱷魚出沒，台南市新市消防分隊據報前往捕捉，但鱷魚一到聲響馬上逃入草叢不見了，目前還在大排底下生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南新市大排內驚傳有鱷魚出沒。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南新市大排水溝內驚見鱷魚出沒！消防局約在半個月前接獲民眾通報，指稱目睹一尾鱷魚在排水溝中做日光浴，警消前往查看，果真見到長約1公尺的鱷魚，雖然嘗試想要捕捉，但無奈沒有經驗、對應裝備，加上鱷魚警覺性相當高，因此以失敗告終。當地居民透露，這尾鱷魚出現在大排中已經有2個月，一開始還是隻迷你小鱷，現在長到百來公分長，居民們也算是「看著牠長大」。

新市消防分隊長張高祥表示，約在2周前接獲民眾報案，指稱大排有鱷魚出沒，因此派員前往查看，果真見到鱷魚正在悠哉曬太陽。起初現場警消計畫拿黑布蓋住鱷魚、再設法綑綁捕捉，但鱷魚警覺性相當高，每當警消架梯準備走下大排時，鱷魚聽聞異聲就會立即躲入草叢中消失不見，來回幾次最後也只能選擇作罷。

張高祥指出，該尾鱷魚目測至少1公尺長，可能是先前遭人棄養，便將混濁的排水溝當成棲所；而警消人員過去雖曾捕蜂捉蛇，但緝拿鱷魚這還是頭一遭，因此局內並無捕鱷相關裝備，消防防護手套也難以抵擋其恐怖的咬合力，試了幾次無功而返後，也只能轉通報動保處、農業局等單位進一步查處。

▲▼台南新市大排有鱷魚。（圖／東森新聞）

▲附近住戶站在排水溝旁看鱷魚。（圖／東森新聞）

附近居民表示，這尾鱷魚住在大排裡至少已經有2個月，起初看到牠時體型還相當迷你，雖然身處排水溝中，但隨著時間過去，鱷魚卻仍能捕食長大，現在體長已經突破1公尺，再不是當初見到的幼鱷。

「（鱷魚）是有長比較大啦，牠吃什麼我也不知道，常常看到都趴在那顆石頭上做日光浴！」居民圍著大排，望向底部沉潛在汙濁廢水中、只露出2顆大眼的鱷魚，還不時驚呼「下去了、下去了、牠下去了，抓（食物）了！」附近民眾說，由於排水溝兩側高度夠，目前暫時不擔心鱷魚會爬出來，住戶們非但不覺得恐怖，甚至清晨出門運動時，還會相揪到大排「看鱷魚奇觀」。

雖然鱷魚對於生活暫不構成危險，但排水溝內水質混濁、滿是汙泥垃圾，且食物來源也相當有限，鱷魚身處其中對皮膚、眼睛都不好，民眾還是希望相關單位能夠盡快處理，讓鱷魚能夠離開大排，獲得妥善的照顧。

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▼鱷魚在混濁的排水溝中已經生活了2個月。（圖／東森新聞）

▲▼台南新市大排有鱷魚。（圖／東森新聞）

▲▼台南新市大排有鱷魚。（圖／東森新聞）

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