▲ 新北好農禮送禮好伴手，包種茶、碧螺春入選農業百大精品。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行政院農委會公布2020年農業百大精品名單，新北市共5家農漁會計7項產品入選，包括新北市農會的六色茶、肉鬆、國產豆奶、坪林區農會文山包種茶、三峽區農會碧螺春細麵、八里區農會黃金筍、淡水區漁會XO醬，今年更有2位新北青農簡誌良的蜂蜜、林奕慧的包種茶產品也入選百大精品。入選產品將於19日至22日在臺灣大學綜合體育館展售，免費入場，每日前100名入場民眾可獲得限量福袋，消費滿額還可兌換刮刮卡換好禮。

2019年農委會由445項農漁會與青農產品中評選出83家農會、8家漁會及15位青農產品，歷經3個多月的評選，共計4階段的審查作業，參賽產品須採用國產在地食材，包裝、標示符合規定，還要通過中央畜產會的多項農藥、藥物檢驗，才能從數百項參選產品中脫穎而出。

▲ 坪林區農會文山包種茶品質佳，在地茶農屢獲新北市、全國製茶技術比賽冠軍。

此次，新北市入選產品包括冠軍茶鄉坪林區農會推出的文山包種茶、新北好茶禮盒，以及新北市文山茶推廣中心集結新北各類好茶推出的六色茶，更有三峽區農會將當地農友製茶時的茶屑研磨成茶粉，混合麵粉後製作的碧螺春細麵，以素雅包裝吸睛，推薦以日式涼麵品嘗，風味獨具。

另外，新北市農會以國產黃豆推出全國唯一的產銷履歷豆奶，也是熱銷產品之一。八里區農會的黃金筍禮盒以真空包裝綠竹筍、淡水區漁會特選XO醬，讓消費者品嘗在地鮮味。

▲ 坪林區農會文山包種茶。

今年還有兩位新北青農產品入選，7年級的簡誌良與父親、兄弟經營牧蜂農莊，曾多次榮獲全國蜂蜜評鑑特等獎，本次推出三芝在地百花蜜、烏臼花蜜等亦獲入選。坪林區青農林奕慧與曾獲百大青農的先生蘇育裕攜手推出的「東成茶葉」品牌，可看出第六代茶農延續傳統並積極創新的態度。

新北市農業局表示，新北市共有30家農漁會，各區農漁會積極發展地方特色、建立品牌，發展全年經濟，提升農漁產業附加價值。在12月19-22日臺大綜合體育館將聚集全台農業百大精品，新北市入選產品也有專區，現場可以試吃及品茗，邀請民眾品嘗新北好茶滋味。欲購買入選農漁會精品請連絡各產區農漁會或至新北市農會真情食品館：http://www.ubox.org.tw/，網路商城線上選購。更多訊息可至農業易遊網：https://ezgo.coa.gov.tw/查詢「2020年農業百大精品」。

「時間對我們來說完全沒用！」

▲ 新北市農會的產銷履歷豆奶，採用國產產銷履歷黃豆、黑豆製成。