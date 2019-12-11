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騎電動車趴趴走　沒戴安全帽也會罰！

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▲騎電動車趴趴走，沒戴安全帽也會罰！（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲騎電動車趴趴走，沒戴安全帽也會罰！（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

在新制上路後迄今，台東仍有少數民眾及新住民不熟悉規定，騎乘電動自行車未戴安全帽在路上趴趴走，因為電動自行車不用駕照也不用申請車牌造成民眾誤解，呼籲千萬不要跟安全和荷包過不去。過去在旅遊景點租用電動自行車騎乘，並無硬性規定要戴安全帽，自108年10月1日起交通新制規定騎乘「電動自行車要戴安全帽」！未戴安全帽罰款新台幣300元罰鍰，如時速超過25公里以上，將處900至1800元罰鍰，民眾小心荷包受損。

台東警察分局自新制實施以來，利用各項電子媒體、臉書、社區活動、部落聚會、新住民集會等場合，宣導「電動自行車要戴安全帽」等規定。除此之外，依據道路交通管理處罰條例修正提高部分罰責，車主若擅自增、減、變更電子控制裝置或原有規格，可處1800元以上、5400元以下罰鍰並責令改正。經統計10月1日迄今，已依法告發騎乘電動自行車未戴安全帽74件，呼籲駕駛為保障個人生命、身體、財產安全，應遵守各項法規規範。

台東警分局長郭子弘表示：電動自行車修法新制民眾騎乘電動自行車必須戴安全帽，且不得任意改裝電動自行車，為保障駕駛人行車安全，該規定將是交通執法的重點工作之1，同時呼籲民眾勿存僥倖，以免受罰傷了荷包。警察稽查取締違規「僅為促使民眾遵守規定，而非以處罰為目的」是導正駕駛人用路觀念，養成守法習慣，以有效落實防制交通事故發生。

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