北市警撒網抓毒梟！他被上銬驚爆：我自己人　身分曝光竟是「刑事局警官」

▲刑事局陳姓警官涉嫌販毒。（圖／翻攝Google maps）

記者張君豪／台北報導

台北市松山分局18日下午在網路聊天室內發現，有人涉嫌在上面販毒，因此就先假裝要和對方交易，等到雙方見面並拿出毒品後，就立即表明身分。怎料毒販被上銬後，竟然對著警方說：「我是自己人」，而警方將人帶回派出所後發現，該名毒販竟然是刑事局的警官。不過，由於販毒已經違法，因此警方訊後仍是將他依法送辦。

據了解，遭逮的為刑事局鑑識科微物股的陳姓警官，而他18日傍晚五點多在北市敦化北路一巷口，被松山警分局東社派出所警員攔下，警員發現他身上持有2公克安毒，他供稱是花3500元購得，而刑事局目前已將這名持毒警官記2大過免職。

此外，初步了解，陳員於網路邀約網友一起吸食被查獲。陳員32歲係一般大學畢業後，考上中央警察大學鑑識研究所103班，106年取得碩士學位，並通過警察人員三等考試，同年10月23日分發新北市政府警察局刑警大隊，於107年1月支援刑事局鑑識科，108年1月3日被派補巡官，如今卻發生吸毒一事，自毀前途。對此，刑事局也表示，深感痛心與遺憾，當晚連夜召開考績會予以2大過免職，依法斷然處置，絕不寬貸，並追究考監責任，將強化考核工作及法治風紀教育。

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