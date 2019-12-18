媽寶「討170萬」投資飲料店遭誆約談判　欠錢屁孩亮刀反遭刺血濺超商

▲向母親借了170萬投資討不回，媽寶約談判友人反奪刀傷人。（圖／翻攝自當事人臉書）



記者陳豐德／新北報導

新北三重一名洪男為了想投資飲料店，三個月前向老媽前後借了170萬元出來，不料債主翁男卻避不見面，洪男18日凌晨找了4人相陪，約在蘆洲中興路一家超商談判，期間翁男拿出彈簧刀威嚇，反被洪男一方奪刀捅了好幾下，大量失血送醫急救，洪男母親得知消息趕抵派出所頻頻道歉，直呼「怎麼會變這樣？都是我沒把孩子教好！」

據查證，28歲的翁姓男子目前無業，3個月前他聲稱要加盟開飲料店，邀洪男一起投資，洪男見有商機，前後向母親共借了170萬元出來入股，不料翁男拿了錢後就避不見面，也不願還款，洪男氣急敗壞12日凌晨0時許邀了4名同夥，雙方約在蘆洲中興街的超商內談判。

翁男暗藏一把彈簧刀在身獨自前往，談判過程中，翁男不僅不願還款還大小聲，雙方爆發口角衝突，翁男情緒激動下掏出彈簧刀要朝對方刺去，不料反被債主一方奪刀反刺，混亂中翁男背部、腰部共8處中刀，大量失血被送往新光醫院急救，並無生命危險，現場地面、牆面留下斑斑血跡。

▼翁姓男子全身多處刀傷，被送上救護車前不忘對記者比中指。（圖／記者游宗樺翻攝）



警方獲報到場時，發現主嫌洪男仍在一旁遊蕩，其餘犯嫌早已逃逸，經現場查訪身份後，將洪男當場帶回，洪母趕赴派出所時嚇傻，不斷呢喃「怎麼會這樣？」並向警方致歉是自己沒將孩子教好。透過洪男臉書可看出與母親感情緊密，在母親節當天還發文寫下「妳一直都是我咬著牙努力下去的理由」、「母親節快樂啊」等語。

根據超商內監視器他並沒有持刀傷人，洪男辯稱混亂之中看到翁男中刀，想幫止血時警察就趕來了，而借出的170萬都是母親存款，目前警方已鎖定涉案4名犯嫌，全案將依照殺人未遂及傷害罪嫌偵辦。

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過 送醫搶救身亡

►想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌 全慘遭肉搜關版

►舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」

▼翁男被砍後，地面、牆面留下大量血跡。（圖／記者游宗樺攝）

▼洪姓男子（左穿黑衣者）被趕到警員控制行動（圖／記者游宗樺翻攝）

