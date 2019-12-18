快訊／政黨票號次抽籤！民進黨14國民黨9親民黨3民眾黨15

記者楊蕓、蔣婕妤／台北報導

中選會18日舉行政黨不分區號次抽籤，民進黨有副秘書長林飛帆代表、國民黨由黨團總召曾銘宗代表、親民黨由祕書長李鴻鈞代表，台灣民眾黨則由秘書長張哲揚代表。民進黨抽中14號、國民黨抽中9號、親民黨抽中3號、台灣民眾黨抽中15號。

▲國民黨由黨團總召曾銘宗代表赴中選會抽籤。（資料照／記者林敬旻攝）

根據中選會公告，第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉候選人，共有3組總統、副總統選舉候選人，410位區域立法委員候選人、10位平地原住民立法委員候選人及11位山地原住民立法委員候選人，全國不分區及僑居國外國民立法委員選舉則有19個政黨216位不分區候選人。

不分區立委部分，共有19個政黨，包括民進黨33席、國民黨31席、親民黨22席、勞動黨2席、綠黨6席、台灣民眾黨28席、台灣團結聯盟7席、國會政黨聯盟6席、時代力量11席、宗教聯盟8席、台灣基進6席、新黨10席、台灣維新6席、台澎黨4席、中華統一促進黨7席、喜樂島聯盟6席、合一行動聯盟8席、一邊一國行動黨5席及安定力量10席。

其他人也看了這些...

►小黨參選爆炸！政黨票號次抽籤「合一行動聯盟」抽中籤王1號

►2020大選「政黨票」號次一次看 19個政黨搶34席不分區立委

其他熱門新聞...

►拚國會過半！民進黨政黨票14號：護國會保台灣、票投14實在做事

►國民黨政黨票抽中⑨號 曾銘宗：國民黨護衛國家「長治久安」

►親民黨抽中③號 李鴻鈞：第三勢力崛起「左拉民進黨、右拉國民黨」

►超越藍綠，就靠她了