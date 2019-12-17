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美元投資保單買氣退燒！　今年前10月保費衰退4成

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▲外幣，鈔票，現金，錢，紙鈔。（圖／pakutaso）

▲根據統計，今年前10月外幣保單新契約保費收入為4,210.04億元，較去年同期衰退逾2成。（圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

外幣保單買氣持續退燒，金管會今（17）日公布2019年前10月外幣保單最新銷售情況，外幣保單新契約保費收入為4,210.04億元，其中單月新契約保費收入僅241.28億元，而美元、人民幣投資型保單新契約保單保費收入較去年衰退逾4成。

根據保險局統計，2019年前10月外幣保單商品最新銷售狀況，外幣保單新契約保費收入為新台幣4,210.04億元，較去年同期減少22%，其中投資型保險折合約新台幣1,359.12億元、占比32%，傳統型保險折合約新台幣2,850.92億元、占比68%。

觀察今年前10月外幣保單銷售狀況，其中投資型新契約保費收入前3名依序為法國巴黎人壽、南山人壽和國泰人壽；至於傳統型則是新光人壽、國泰人壽和南山人壽。

另從幣別來看，到今年10月底為止，美元新契約保單保費收入117.72億美元，其中投資型外幣保單新契約保費收入為29.74億美元，較去年同期衰退40%；至於傳統型則來到87.98億美元，年減11%。

在人民幣保單方面，新契約保單保費收入前10月為51.26億人民幣，較去年同期衰退45%，其中投資型前10月新契約保費收入48.28億人民幣，年減46%；傳統型則為2.98億人民幣，較去年同期衰退4%。

至於澳幣保單部分，今年前10月澳幣保單新契約保費收入為11.67億澳元，其中投資型新契約保費收入3.9億澳元，較去年同期減少29%；至於傳統型則來到7.77億澳元，較去年同期成長19%。

金管會保險局表示，保險業銷售這類型保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該業務穩健經營，以及維護消費者權益。

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