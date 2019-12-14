台鐵打臉宋楚瑜！近8成旅客使用「電子票證」　幾乎沒人用手打孔出入站

▲親民黨總統候選人宋楚瑜批評台鐵局。（圖／記者周宸亘攝）

記者李宜秦／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜13日痛罵，「大陸連乞丐都用支付寶，我們鐵路局驗票還用手去打孔」，連說3次「丟不丟人啊？」對此，交通部台鐵局拿出統計資料打臉宋楚瑜，台鐵指出，每日搭乘台鐵的旅客約63萬人，其中有43萬人使用電子票證、3.6萬人使用定期票、3萬人使用行動票證，共49.6萬人、78％的旅客進站不需要人工剪票。

台鐵局表示，經查每日搭乘台鐵的旅客約63萬人次，其中使用電子票證乘車約43萬人次，定期票3.6萬人次，行動票證3萬人次，上述旅客均是由電子驗票設備查驗，或直接透過網路付款，以QR車票由閘門感應進出站。

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▲台鐵局表示，近8成旅客使用電子票證。（圖／記者李宜秦攝）

台鐵局指出，其餘還有13.4萬人是使用背磁車票，但目前台鐵局對於背磁車票驗票方式，大部分車站設有自動驗票閘門者，票證則由自動驗票設備查驗並打孔註記進站記錄，僅少數車站未設有自動驗票閘門者，才會由車站人員查驗並加蓋驗票章。

台鐵局表示，為便利旅客，凡網路訂完車票均可就近至四大超商及郵局取票，以免來回奔波車站。為維護旅客乘車時的安寧，新一代車長掌機PDA，除可查驗電子票證進站記錄外，還可透過4G即時與票務系統連線，查看對號列車座位與票種發售情形，避免逐一查票干擾旅客。

台鐵局強調，為減少旅客排隊購票等候時間，增加進出站的便利性，已採用多元支付及多元管道進出車站模式，滿足不同旅客之需求。智慧交通是國家級重點政策，未來將改變民眾行的方式，台鐵局亦隨時納入5G/AI的新購票/驗票商業模式於智慧票務系統中，提供快速、便捷、環保及多元的乘車體驗。