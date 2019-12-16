平交道被撞！女痛躺3周「聽火車聲就怕」　台鐵全賠償：多少都可以給她

記者許力方／綜合報導

台鐵在台中烏日登寺巷平交道的柵欄故障，導致149車次自強號撞爆一輛汽車，林姓女駕駛多處擦傷送醫，最後案情逆轉，她躺在病床上痛斥「再慢一秒鐘，就死無對證！」台鐵也緊急道歉。如今，躺了3周總算出院，林女說，平交道是每天回家必經之路，現在只要聽到火車聲就怕，更擔心未來無法扶養雙親及身心障礙的弟弟。

林女在醫療院所上班，11月22日晚間9時許，開車返家途中行經登寺巷平交道時，警示燈停止、柵欄升起，她才起步通過，未料遭疾駛而來的自強號撞上，瞬間就失去意識，醒來時發現車還停在鐵軌上，趕緊逃出，腦震盪、全身多處擦挫傷送醫。台鐵第一時間對外聲稱，女駕駛搶快，造成雙向不通、列車大延誤。

▲林女公布影片打臉台鐵，林佳龍到院探視。（圖／資料照）



林女在友人協助下，隔天馬上調閱行車紀錄器，證實是柵欄故障「害死人」，案情大逆轉。台鐵隨即澄清道歉，交通部長林佳龍也到院探視林女，林女躺在病床上情緒激動的陳述「心很痛、身體也很痛」、「差一秒鐘就不是這樣，還好有行車紀錄器還我清白，否則死無對證」。台鐵承諾願意賠償到底。

事隔3周終於出院，林女向《中天新聞》談到，現在晚上一個人睡覺就會亂想，睡著就做惡夢，醒來後又害怕的睡不著，至今身上還穿著厚重的腰部支架鐵衣。事實上，她除了在醫療院所上班，同時也是烏日消防局分隊志工小隊長，曾獲消防最高榮譽鳳凰獎殊榮，但鐵衣沉重的負擔讓她擔心未來無法工作，如何撫養雙親和身心障礙的弟弟。

對此，彰化電務局段長洪文欽指出，目前確定汽車為全新的，會賠償，另外醫療費用也會全額負責，工作損失及休息多久「到多少都沒問題，都可以給她！」台鐵目前也正在全面清查平交道設備。

▼火車撞汽車，台鐵第一時間指責女駕駛搶快釀禍。（圖／民眾提供、記者李忠憲翻攝）

