台鐵美學復興！3款列車新裝曝　座椅、吧檯走「質感路線」

▲台鐵今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今年成立美學小組，誓言打破百年老店設計「太俗」的刻板印象，今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動，向旅客展現煥然一新的台鐵列車內裝，並公開3款列車新裝，包括座椅、卡拉OK室、餐飲吧台等，都走「質感路線」。

台鐵局表示，12月13日起於臺北車站大廳一連3日舉辦特展，跳脫了一般新車成品的展示形式，藉由設計始末呈現列車設計過程的各種激盪，空間設計以扇形車庫為概念，讓民眾從空間先感受列車動態行進的震撼。

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▲▼台鐵今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動。（圖／台鐵提供）

展區將公開2款新購列車以及1款改裝的設計原件以及列車新裝，包括韓國現代樂鐵團隊設計的空調通勤電聯車、以靜謐的移動驚豔大眾的日本日立團隊設計城際電聯車，以及台灣設計團隊改裝的橘黑輝映的觀光列車。

台鐵指出，本次特展從幾何抽象的方形入口引導進入，首先是長達11米的未來廊帶，用色帶呈現旅程中窗外的移動下風景視野，讓參觀者一開始透過用步行方式，從視覺與感知進入一場鐵道旅行。

▲台鐵今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動。（圖／台鐵提供）

穿過狹長通道，以挑高大透屏動態呈現三臺列車行進間臨場感；為將觀展經驗延伸到味覺，特別在展區內打造一間future bar，隱身在展演空間中的明日咖啡，從除了特有的臺灣在地咖啡豆風味外，更搭配主視覺設計搭配不同產地的咖啡豆調和出三款以海景、山景、夕景為題的咖啡豆。

台鐵局長張政源表示，以「鳴」為主題，除了是鐵道專用符碼，更強調鳴笛聲響時的火車啟程的意象，期透過本次系列活動，展現台鐵創新變革的能量，呈現台鐵百年品牌價值，再造台鐵新風貌。

▲台鐵今日起將舉辦為期3天的「鳴日─臺鐵美學復興論壇 FUTURE-RENAISSANCE」系列活動。（圖／台鐵提供）