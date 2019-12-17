屏東縣政府舉辦勝利星村招商　收件至30日止

▲ 屏東縣政府舉辦勝利星村招商案，收件至30日下午5時30分截止 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府舉辦勝利星村招商案，12月16日起開放19戶受理徵件，只要是具有中華民國國籍且有行為能力之自然人，或依我國公司法成立之公司或其他依法申請設立之行號店家，或社團法人、財團法人皆可申請，收件至30日下午5時30分截止，相關文件請至屏東縣政府文化處或勝利星村V.I.P Zone官網下載，或電洽招商專線：08-7326-512；08-722-7288#218、228。

縣府11月28日舉辦「勝利星村招商說明會」，針對勝利星村創意生活園區優勢、規劃內容及招商期程進行說明，吸引上百名國內餐飲、文化創意產、時尚設計、民宿等相關業者參與交流，出席踴躍。從11月30日到12月13日的看屋預約，也超過百人到該處了解，反映熱烈。

吳明榮處長表示，縣府正傾全力打造屏東市為核心的觀光區帶，而勝利星村更是核心中的核心，今年在此已舉辦多場明星活動，例如台灣燈會屏東燈區、台灣設計展、全國古蹟日、南國漫讀節等活動，讓勝利星村躍升為全國著名的文創基地，並吸引超過千萬人次的遊客參訪，希望勝利星村可以鏈結在地，成為屏東在地特色銷售平台，鏈結國際，成為屏東之窗。

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