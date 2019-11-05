「我屏東我好玩」　ITF台北國際旅展相揪來趣屏東小鎮遊

▲「2019 ITF臺北國際旅展」於11月8日至11日於南港展覽館一館展開，屏東縣政府邀請多家協會及產業聯盟共同出擊，帶領民眾一同「來趣屏東小鎮遊」! 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2019 ITF臺北國際旅展」於11月8日至11月11日於南港展覽館一館熱鬧展開，屏東縣政府邀請多家協會及產業聯盟共同出擊，將屏東最廣為人知的熱情人文，與舒適自然風情移師臺北，搭配觀光局力推年度主題帶領民眾一同「來趣屏東小鎮遊」!

▲▼竹田車站、恆春古城。

觀光局將2019年訂定為「小鎮漫遊年」，屏東的恆春、東港及竹田被評選為最經典小鎮之一，其中恆春鎮有三面環海的自然景觀、保存完善的懷舊古城以及豐富的森林與珊瑚礁生態等；而東港知名的華僑市場是海鮮愛好者的聖地，吸引許多遊客造訪的東隆宮是當地的信仰中心，凝聚著居民的向心力；至於竹田則擁有濃濃歷史風味的「客家文物館」，以及紀念先民保鄉衛家的六堆忠義祠。都值得仔細品味，令人流連忘返。

展覽期間每日推出各種舞台遊戲、有獎徵答、打卡送禮以及滿額贈獎活動，並結合「屏東縣觀光協會」、「屏東縣民宿協會」、「大鵬灣觀光產業聯盟」、「屏東縣恆春半島觀光產業聯盟」、「屏東縣墾丁生態旅遊聯合發展協會」等5家在地協會，推出適合「年輕族群」、「親子族群」及「熟齡族群」等3大族群玩法，真正讓旅客體驗台灣特色小鎮的漫遊，帶動小鎮「創新、創意、創業」，讓遊客想去體驗小鎮魅力，並且一去再去，達到永續觀光願景。

縣府交通旅遊處表示，民眾可利用交通部的秋冬旅遊補助，揪團到屏東小鎮，深度了解純粹樸實小鎮之美。