陸證實提議解除對北韓制裁　「防止半島再陷緊張、局勢逆轉」

▲北韓領導人金正恩。（圖／路透社，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

《路透社》17日獨家爆料，中俄向聯合國安理會建議，解除對北韓的部分制裁。大陸外交部下午證實，中俄已向安理會提交關於政治解決朝鮮半島問題的決議草案，內容有三方面，一是重申各方應該致力於實現半島無核化；二是敦促美朝繼續對話，呼籲恢復六方會談；三是決定根據朝鮮遵守決議情況，解除部分對朝制裁措施。

大陸外交部發言人耿爽在例行記者會上表示，當前半島形勢處於重要敏感時期，政治解決的緊迫性進一步上升，國際社會應該秉持客觀公正立場，著眼長遠和大局，進一步凝聚政治解決半島問題的共識，延續來之不易的對話勢頭，防止半島重新陷入緊張、對抗，避免局勢出現嚴重逆轉。

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耿爽指出，安理會必須履行聯合國憲章賦予的職責，就此採取切實的舉措。中國始終堅持半島無核化，堅持維護半島和平穩定，堅持通過對話協商解決問題，堅持並行推進構建半島永久和平機制和實現半島無核化。主張均衡解決各方關切，尤其是朝方在安全和發展方面的正當合理關切。

耿爽提到，基於上述立場，中國和俄羅斯共同在安理會提出政治解決半島問題的決議草案。決議草案主要包括三方面的內容，一是重申各方應該致力於實現半島無核化；二是敦促美朝繼續對話，呼籲恢復六方會談；三是決定根據朝鮮遵守決議情況，解除部分對朝制裁措施。

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耿爽強調，希望安理會能夠發出支持政治解決半島問題的一致聲音，鼓勵美朝雙方尊重彼此關切，展現靈活誠意，相向而行，落實新加坡《聯合聲明》共識，按照分階段同步走的原則，盡快恢復對話接觸，打破僵局，防止對話進程脫軌，甚至倒退。

耿爽還說，中方希望安理會成員保持團結，承擔起歷史責任，支持中俄的決議草案，共同推動半島問題的政治解決進程。中方願與有關各方一道，繼續為實現半島無核化、維護半島的持久和平穩定積極做出努力。