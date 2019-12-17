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玉井縱火案根本不是自首！曾嫌遭逮真相曝...燒到雙腳打給警消求救

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圖、文／鏡週刊

台南玉井山區的一貫道道場「真理家族前輩堂」本月14日凌晨傳出火警，奪走7條人命。本刊調查，縱火的21歲男子曾文彥曾住在該處，最近因被父母趕出家門、斷絕金援，想回道場白吃、白住遭拒，竟不顧現場還有40多名教友居住，殘忍潑灑汽油縱火。誇張的是，曾男縱火時不慎燒傷雙腳，他還打電話向警消求助，根本不是自首。

火警發生於月14日凌晨1點20分，台南玉井三埔里名為「真理家族前輩堂」的一貫道道場，突然竄出熊熊烈焰，居住在該處的四十多名教友，有些人在睡夢中被濃煙嗆醒，帶著一家老小奪門而出，哀嚎、求助聲在暗夜中四起。

真理家族前輩堂曾經收容過曾男，如今已被他縱火燒毀。（東森新聞提供）

當地消防隊獲報後，陸續派出27輛消防車、56名消防員前往灌救，經近2小時搶救才將火勢撲滅，但屋內有6人被燒成焦屍，另1人送醫後不治，一場惡火奪走7條性命。就在道場成員打電話求救的同時，警消卻又接到另一通求助電話，打電話的男子表示，自己要用火點燃衛生紙時，不慎燒傷雙腳，請救護人員到場協助。

位於台南玉井的真理家族前輩堂半夜遭到縱火，熊熊火舌及濃煙吞噬整棟建築。（東森新聞提供）

警消一開始以為是從火場逃出的人，立刻依報案電話的定位前往查看，結果在台三線道路旁，發現一名男子坐在路邊等待救援。 該名男子一見警消人員到場，就開始喊著：「我受傷了！好痛喔！快點送我去醫院啦！」巧合的是，到場的其中一名員警，10月才因這名男子搶奪警槍，而將他以妨害公務罪名送辦，認出男子身分後，員警立即大吼：「曾文彥，你在這裡做什麼？」

縱火嫌犯曾文彥（中）被移送時表情冷漠，還對採訪記者口出惡言。（東森新聞提供）

曾男見到二個月前曾將他過肩摔、移送法辦的員警，立刻忘記腳上傷痛，嚇得拔腿就跑，卻因緊張過頭，跑沒幾步就跌倒在地。警方懷疑他與道場的火災有關連，因此將他帶回警局偵訊。


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