黃捷怒揭議長發通知邀議員參加「挺韓遊行」　藍議員回：別小題大作！



▲黃捷批許崑源公然使用議會資源發通知 。（合成圖／翻攝黃捷臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市議會議長許崑源用議會資源，邀高雄市議員參加12月21日的挺韓大遊行，遭時代力量議員黃捷批評「公然使用議會資源發通知，就是議事不中立，議會的秩序再次蕩然無存」，不過國民黨議員則說議長只有傳真給國民黨議員，請黃捷不要小題大作，也歡迎他來參加挺韓遊行。

黃捷開頭就先批「高雄市議會再次變韓粉造勢大會、議長公開用議會資源幫韓國瑜助選」，黃捷指出「繼上禮拜議會會期結束的陸副議長在閉幕公開為韓市長選總統助選後，這禮拜議長室竟然發出要求議員參加1221挺韓大遊行的通知，而且還大剌剌地蓋上議長室的章。全台灣都知道許議長挺韓，他如果用個人身分參加遊行，市民管不著，但公然使用議會資源發通知，就是議事不中立，議會的秩序再次蕩然無存。」

▲黃捷批許崑源公然使用議會資源發通知請議員參加挺韓遊行 。（圖／黃捷提供）

她說「短短的四天內，遭國民黨把持的議會就如此猖狂，如果明年國會也是如此，後果真的不堪想像！我也要再次呼籲，高雄人一定要走出來，用腳投票、用行動讓如此蔑視議會、蔑視民眾的市長和政黨滾蛋！」

對此，國民黨議員陳若翠也證實自己確實有收到，但此僅發給國民黨議員。當天許議長親自來參加，希望議員們一起上台表達支持，陳若翠呼籲黃捷「不要小題大作，我覺得他也不要吃味，我們也歡迎他來參加挺韓遊行。」

而民進黨議員黃文益則說「經查民進黨黨團成員以及服務處，確實沒有收到相同的公文，如果說議長是傳給國民黨籍的議員，我們也無法去評論，因為就是他們政黨本來就是支持韓國瑜，但是，如果這樣的公文是傳到外面的團體或者是並不是本身他就是國民黨籍的，那這樣子就會有一些是不是有行政不公的言論出來。有時候我們民進黨的活動我們當然我們黨團也會要求大家是參加，所以他發公文，其實沒有什麼問題，而是他發給誰？如果他發的對象不是所謂的政治立場一致的，甚至有民間團體的去邀請他們來參加，那當然就要接受社會的公評。」



「時間對我們來說完全沒用！」