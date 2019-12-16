澳門首科學衛星2021年發射　觀察南大西洋上空「磁場變化」

▲澳科一號衛星計劃於2021年擇機發射。（圖／翻攝自微博／中國航天科技集團）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家航天局15日指出，由該局和澳門聯合研製的澳門首顆科學與技術試驗衛星「澳科一號衛星」計劃，將於2021年選擇適當時機發射，該衛星旨在觀測南大西洋上空地球磁場異常區磁場變化的精細特徵，實現地磁場中近期變化預報，獲取的輻射帶高能電子寬能帶能譜分佈等訊息。

根據大陸國家航天局網站，在15日舉行的「慶祝澳門回歸祖國二十周年航天科普展」開幕式上，澳門社會文化司司長譚俊榮為澳門首顆科學與技術試驗衛星揭曉命名，徵名活動於2019年10月9日啟動，1個月內共有超過1,100人參與活動，收到超過1,500個名稱。

在澳門政府、大陸國家航天局和中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室的支持協調下，澳門首顆科學衛星項目於今年10月9日正式啟動。

▲大陸國家航天局澳門太空探索與科學中心揭牌。（圖／翻攝自大陸國家航天局網站）

雙方15日簽署合作協定，協議聯合研製迄今為止世界唯一利用近赤道軌道監測赤道附近南大西洋異常區地磁場與空間環境的科學探測衛星，並聯同大陸國內外頂尖的科學團隊，對地球磁場與空間環境變化這一事關地球和生命起源與演化的重大科學課題進行研究。

在同一天，大陸國家航天局澳門太空探索與科學中心在澳門科技大學揭牌，該中心旨在為中國與國際深空探測合作交流搭建平台，助力澳門與粵港澳大灣區及國際科研機構深度合作，發揮澳門資源優勢，推進重點實驗室研究和發展，為培養澳門相關領域科技人才創造更加有利條件，增進澳門在太空科學和深空探測的主導力、提升澳門航天科技實力、促進澳門產業多元化發展。

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