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2019年汽機車燃料費催繳倒數計時　未繳納車主將移送強制執行

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▲2019年燃料費未於12月31日以前繳納者，將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，並移送強制執行。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲2019年燃料費未於12月31日以前繳納者，將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，並移送強制執行。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站16日指出，2019年機車燃料費徵收有6個鄉未達7成，由於年底將至，屆時未繳將會移送強制執行，籲請車主注意。

屏東監理站表示，2019年燃料費未於12月31日以前繳納者，將依公路法第75條規定處新臺幣300元至3000元罰鍰，並移送強制執行。經統計至今年11月底止，屏東地區汽車徵收率95.6%，機車89.96%，機車徵收率未達7成區域為偏鄉地區之來義鄉69.92%、瑪家鄉69.24%、三地門鄉62.89%、霧臺鄉61%、春日鄉60.96%及泰武鄉60.24%，提醒鄉親儘速繳納。

屏東監理站說，逾期未繳汽燃費汽機車除依上述罰緩外，並將移送強制執行，對車主名下所有動產、不動產進行查封，或扣薪及查扣存款，請未繳費鄉親儘速繳費，以免受罰遭強制執行。

該監理站建議車主可申辦「委託轉帳代繳汽車燃料使用費」，一經申辦完成後，將於每年7月開徵期最後一天在指定帳戶自動扣繳；或可申辦「汽燃費電子繳款單」，連結監理服務網完成線上繳費，省時、E化又環保，車主可多利用。

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