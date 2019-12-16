獨／波特王合體蔡英文影片沒收費　遭打壓坦言有預料…損失百萬：不後悔！

▲波特王和蔡英文總統拍片被大陸合作方抗議。（圖／翻攝自波特王YouTube）

記者洪靖宜／高雄報導

知名網紅波特王與總統蔡英文合拍影片，不料卻因為片中提及「總統」2字引來大陸合作方不滿，不但發出聲明譴責，更直接解除合約，目前預估已至少損失上百萬元。根據了解，影片其實是沒有收取任何費用，且當時要上架時，公司已有心理準備，但「不後悔，我們勇於承擔。」

▲聚暘媒體經理吳深得(左)。（圖／記者洪正達攝）

波特王與總統蔡英文合拍影片，卻因提及「總統」2字引來大陸合作方不滿，被要求下架引發解約風波，波特王所屬公司聚暘新媒體表示，針對總統2字命令影片下架「我們不能接受」，但目前預估已至少損失上百萬元，甚至觀看訂閱人數都會受到影響。

▲蔡英文先前蒞臨，曾留下親筆簽名（圖／記者洪靖宜攝）

記者深入了解，聚暘新媒體經理吳深得說，其實這部影片並無收取任何費用，當初是府方邀約要來參觀新媒體操作，因為公司本業就是拍片，想結合拍出影片來，當時認為府方的邀約對公司來講是個很大的鼓勵，辛苦這麼久終於被看見。

根據了解，總統府於11月份來根聚暘媒體接洽，到11月底總統蔡英文親自到場參觀以及拍片，不到半個月團隊就將影片剪輯好並且推出，影片設定主題就是以「撩妹」為主，腳本內容府方並無干涉，盼以幽默風格展現出不同生活情調。

但PO出影片後，不僅引來大陸合作方不滿，發出聲明譴責，更直接解除合約，而事後擁有百萬粉絲的微博也被登出，甚至改掉密碼，讓他們再也無法使用，損失可觀，吳深得坦言，當時心裡就有底，也預料到影片出來後會有這般的影響，像是今年五月波特王就曾接下高雄五月觀光代言人，當時正反評價不一，也引來不少爭議，此次發出新影片，記者問會後悔嗎？吳立刻說「不後悔，我們勇於承擔。」

「時間對我們來說完全沒用！」