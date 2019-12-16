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澎湖立委選戰三雄角逐　楊曜挾現任佔優勢勝負仍難料

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▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

▲澎湖縣立委候選人楊曜（左）、歐中慨（中）與呂應宏（右）。（圖／翻攝自Facebook／楊曜、歐中慨、呂應宏）

記者馬叔安／綜合報導

本屆立委選舉在澎湖縣的戰況膠著，現任民進黨立委楊曜爭取3連霸，他的對手則包括國民黨籍的歐中慨以及退休教師呂應宏。根據《網路溫度計》數據，在網路聲量方面，楊曜的社群活躍度達到297，歐中慨則有73，網路聲量方面，過去一周楊曜也以389篇的討論文章贏過歐中慨的126篇。

楊曜曾任民進黨澎湖縣黨部執行長，澎湖縣工業策進會總幹事、中小企業服務中心主任、議會第16、17屆議員，現任立法委員和民進黨澎湖縣黨部主任委員。歐中慨曾任第11、12、13、14、17、19屆澎湖縣議員，今年6月在黨內初選中勝出。呂應宏畢業於政治大學，曾任國立澎湖科技大學兼任講師，這次由喜樂島聯盟推薦參選。

根據澎湖縣選委會數據，澎湖的選舉人數大約8萬人左右，第9屆的立委選舉投票數約4.2萬人。在過去的選戰中，藍營的優勢相對明顯，不過1993年由高植澎當選首位民進黨籍縣長之後，民進黨也曾在2014年的縣長選戰中由陳光復獲勝，但他於2018年被國民黨籍的賴峰偉取代，成為首位連任失利的民進黨籍縣長。

根據《網路溫度計》最新調查數據，目前在過去一周的網路聲量方面，關於楊曜的討論文章數量暫時領先歐中慨，其中「正面」討論比例上，楊曜也以30%暫時領先歐中慨的26%；而在Facebook粉絲數量方面，楊曜也以6,296暫時領先歐中慨的4,499。

《網路溫度計》近日公佈的「全台當選率最接近的10大膠著選區」中，「歐中慨對楊曜的澎湖選區」名列第8名。總統蔡英文8日前往澎湖出席「蔡英文總統連任澎湖縣競總成立大會」，在致詞時指出，澎湖的投資建設靠2個人，一個是前縣長陳光復，另一位則是立委候選人楊曜，「去年縣長選舉雖然敗選，但中央對澎湖支持只有增加，沒有減少」。

►戰況最膠著「立委10大選區」揭曉！「雙帥對決」掉出榜外

►「澎湖投資建設靠2個人」　蔡英文：去年敗選中央支持只有增沒有減

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