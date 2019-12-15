訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

▲顧客訂單的備註。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位爸爸日前在外賣平台點了一份餐點，因擔心打擾到為考研究所失眠的兒子，點單時備註了「不要敲門、按門鈴」，之後就忙別的事，把外賣給忘記了，還把手機按靜音。可憐這位負責的外送員到達後，不敢敲門、按門鈴，打了47個電話也沒人接聽，只好站門口苦等了1個小時。

據《看看新聞》報導，後來，這位顧客得知自己的粗心，耽誤了外送員如此久，自責PO文描述了整件事的前因後果，並感謝這位外送員，「看了家門口的監視器畫面，才發現他等了近1個小時都沒有按門鈴，真的很感動，大家都不容易！」

後來，這位爸爸透露，有想給外送員補償，但對方根本不收。

▲外送員怕打擾考生，打47個電話未接門口苦等1小時。（圖／翻攝自看看新聞）

這位外送員表示，「想著可能人家有什麼特殊的情況，而且有備註，就沒有按門鈴；那個地方剛好又是在電梯口，人比較多，掛在門上又怕被別人拿走，就只能等在門口打電話。」

他笑笑說，「雖然耽誤了送單，但是我覺得不管做什麼事情都得負責任，送了一單，就要對這一單負責到底。」

▲顧客發文表揚外送員。（圖／翻攝自看看新聞）

不過，許多網友都超氣顧客的行為，紛紛罵翻，「考試的人嬌氣成這樣嗎」、「還好意思發文，良心不痛嗎」、「就你家孩子是孩子，人家外送員就不是別人家孩子」、「真拿自己當上帝」、「人都越活越嬌氣了」、「這種孩子就叫巨嬰」！

還有網友說，希望以後多體諒外送員，「所以以後如果外送員送餐晚了，請體諒，他都可以在門外等1個多小時，我們為何不能等一會呢」、「首先外送員的職業素養還是很值得讚善，但看到這種新聞略微感到一絲悲哀，考研究所的應該都是20多歲的成年人了吧，還要所有人都圍著你轉嗎」。

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