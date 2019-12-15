　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼外送員怕打擾考生，打47個電話未接門口苦等1小時。（圖／翻攝自看看新聞）

▲顧客訂單的備註。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位爸爸日前在外賣平台點了一份餐點，因擔心打擾到為考研究所失眠的兒子，點單時備註了「不要敲門、按門鈴」，之後就忙別的事，把外賣給忘記了，還把手機按靜音。可憐這位負責的外送員到達後，不敢敲門、按門鈴，打了47個電話也沒人接聽，只好站門口苦等了1個小時。

據《看看新聞》報導，後來，這位顧客得知自己的粗心，耽誤了外送員如此久，自責PO文描述了整件事的前因後果，並感謝這位外送員，「看了家門口的監視器畫面，才發現他等了近1個小時都沒有按門鈴，真的很感動，大家都不容易！」

後來，這位爸爸透露，有想給外送員補償，但對方根本不收。

▲▼外送員怕打擾考生，打47個電話未接門口苦等1小時。（圖／翻攝自看看新聞）

▲外送員怕打擾考生，打47個電話未接門口苦等1小時。（圖／翻攝自看看新聞）

這位外送員表示，「想著可能人家有什麼特殊的情況，而且有備註，就沒有按門鈴；那個地方剛好又是在電梯口，人比較多，掛在門上又怕被別人拿走，就只能等在門口打電話。」

他笑笑說，「雖然耽誤了送單，但是我覺得不管做什麼事情都得負責任，送了一單，就要對這一單負責到底。」

▲▼外送員怕打擾考生，打47個電話未接門口苦等1小時。（圖／翻攝自看看新聞）

▲顧客發文表揚外送員。（圖／翻攝自看看新聞）

不過，許多網友都超氣顧客的行為，紛紛罵翻，「考試的人嬌氣成這樣嗎」、「還好意思發文，良心不痛嗎」、「就你家孩子是孩子，人家外送員就不是別人家孩子」、「真拿自己當上帝」、「人都越活越嬌氣了」、「這種孩子就叫巨嬰」！

還有網友說，希望以後多體諒外送員，「所以以後如果外送員送餐晚了，請體諒，他都可以在門外等1個多小時，我們為何不能等一會呢」、「首先外送員的職業素養還是很值得讚善，但看到這種新聞略微感到一絲悲哀，考研究所的應該都是20多歲的成年人了吧，還要所有人都圍著你轉嗎」。

我該答應女友嗎？

ET快訊
獨／警下達「扣板機」46秒影片曝　炸彈客嗆：我手放開！這卡真
吃到飽剩15分鐘！隔壁起身拿一堆他飽炸佩服　地獄結局超展開
高以翔告別式佈置曝！遺照笑容暖哭親友..「最愛籃球」花海圍繞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…留訊後失聯：被公安逮捕　入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不徵收關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

影／老師斥「上課不專心」…狠爸竟失控「狂賞女兒巴掌」還拍片：我有管教！

華聞快遞／7億人次！大陸「長三角鐵路」年旅客發送量創新高

23歲女護士「怒罵愛滋病患」：都死刑了還救…秒掀網論戰！下場曝光了

中美達成首階段貿易協議…預計明年1月初簽署！王毅：對世界是利好消息

林鄭月娥抵北京述職！16日見習近平、李克強　港媒預估：將更換部分官員

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

爸捐肝+骨髓都治不好…5歲兒落淚「別救我了」：媽媽再生個寶寶吧　就不用天天哭

港男經港珠澳大橋去澳門…留訊後失聯：被公安逮捕　入境處：駐粵辦正跟進

快訊／陸國務院正式發佈公告：部分美國進口商品「暫不徵收關稅」

訂餐備註「不要敲門、按門鈴」…外送員站門口苦等1小時！理由曝光網罵翻

帶「老公骨灰」乘地鐵…阿嬤下車竟忘拿了！乘客撿走藏家中：以為是吃的

影／老師斥「上課不專心」…狠爸竟失控「狂賞女兒巴掌」還拍片：我有管教！

華聞快遞／7億人次！大陸「長三角鐵路」年旅客發送量創新高

23歲女護士「怒罵愛滋病患」：都死刑了還救…秒掀網論戰！下場曝光了

中美達成首階段貿易協議…預計明年1月初簽署！王毅：對世界是利好消息

林鄭月娥抵北京述職！16日見習近平、李克強　港媒預估：將更換部分官員

瑤瑤初見韓男友媽嚇到「態度史上最差」　好心當地陪結果超傷人！

北漂男問預算1萬租哪好？網狂推三重…老司機曝「1個原因」：8+9少很多

蔡英文助陣蔡培慧、陳癸佑　重申台灣重回亞洲四小龍第一！

3月嬰遭父惡搞變「師公配角」　無辜眼神惹網友歪樓：師兄！這期要開幾號

500元喝調酒＋小菜！瑪黑家居餐酒館CANTINE MARAIS　一人獨飲也有Fu

冬盟／林威助肯定選手態度　比賽差在小細節

林志玲嫁妝「黑麻油」哪裡好？　專家揭純度完勝進口

工程師曬牽手照「我女友也叫俐雅」　壞笑秀三眼怪：剛好買夜幕綠...網推爆

冬盟／喜歡味全想回來！川崎宗則分析台日球員差異　中文高喊：加油

配管哥過年日薪跳3倍「做4天就賺iPhone 11」！網暴動喊羨慕...他卻心酸了

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

高材生男友疑用「PUA控制」　女大生身紋「我是狗」

空姐7樓離奇墜樓失憶…只記得：房間有壞人

前男友迎娶美嬌娘…她掛超大橫幅：孩子我打掉了

女護士怒罵愛滋病患：都死刑了還救…掀網論戰

外送員怕打擾考生！打47個電話未接苦等1小時

阿嬤乘地鐵丟失老公骨灰…乘客撿走帶回家！

OL報復前男友狂一夜情　慘得愛滋

嘉義「洪大白」　變身牙醫網紅

2歲大胃王重43公斤　9年後現況曝光

無人機投豬瘟病毒！「炒豬團」拋屍詐養豬戶

被嫌「不是處女」　北大高材生崩潰自殺！

中美達成「第一階段經貿協議」！

上海返鄉投票晚會　現場高喊韓國瑜

更多熱門

相關新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

原來，彼此的緣分一直都還在。一名Foodpanda外送員透露，這天準備送餐到一棟老公寓，正要走上樓時，隱約看到一個熟悉的身影；仔細一看，是一隻臘腸狗從門口走出來，當下他愣在原地和狗狗四目相對了將近30秒，接著呼喊出當年走失5年愛犬的姓名......。

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

勞動部明預告新法規　業者需強制幫外送員投保300萬

勞動部明預告新法規　業者需強制幫外送員投保300萬

外送員把小費捐出：想讓愛傳下去

外送員把小費捐出：想讓愛傳下去

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

外送員怒按喇叭　賓士三寶火大嗆：你逆向

關鍵字：

外送員餐點門鈴備註考試

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

交往一周年！24歲女向男友求婚：我養你

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

莉婭被狂罵小三！氣炸放話「不停就提告」

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

更多

最夯影音

更多
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面