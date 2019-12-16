罕見菱形聯翼布局　新型翼神七無人機掛4枚導彈亮相

▲中國新型「翼神七」無人機採用菱形聯翼氣動布局，具有高速巡航、航程遠、大載重量等特性。（圖／翻攝自微信公眾號「兵工科技」，下同。）

軍武中心／綜合報導

中國無人機近年在國際屢獲青睞，各式型號也持續推陳出新。2019中國國際通用航空大會（西安航展）上，採用聯翼布局的「翼神七」中型多用途無人機格外引起矚目。據了解，該機是中國首款民營企業自主設計製造的軍民兩用無人機，特殊的外型保證其飛行穩定性，同時機翼下方掛載4枚導彈，發揮「察打一體」能力。

翼神七無人機是由東海縣騰翔航空科技有限公司所推出，該機在氣動外型上最大的特點是採用菱形聯翼氣動布局設計，也就是在其前後翼相連形成一個菱形的框架，機翼後掠、尾翼前掠，同時都帶副翼設計，在中國無人機設計史上算是一個大膽的設計。

「兵工科技」指出，與傳統布局相比，翼神七的聯翼布局具有兩大主要優點。首先，該機型的前後翼聯結成菱形框架結構，大幅提高機翼結構的強度和剛度，並有效減輕結構重量。第二，該機型結合前掠翼與後掠翼的優點，減小飛機的飛行阻力，保證飛行穩定性和操縱性，具有高速巡航、航程遠、安全性高、適航性強的特點。

資料顯示，在整體性能方面，翼神七採用渦噴發動機，最大載重可達到500公斤，滿載飛行最大時長可達9小時，而空機飛行時長可達18小時。未來憑借著長航時、大航程等特性，再通過加裝不同的任務載荷，可有效執行偵察、探測、通信中繼、搜索巡邏、目標指示、中繼制導等任務。

值得注意的是，該無人機較大的載重量，可以掛載更多的偵查、搜索設備，在本屆航展上，翼神七兩個機翼下方共掛載4枚導彈亮相，表明該機同樣可以進行火力支援、火力打擊、攔截目標等任務，具備察打一體能力。

民用方面，翼神七也可廣泛應用於巡邏、測繪、偵察、物流運輸、影視拍攝、農業植保等多個領域。而該機優越的速度，在未來可快速到達事發現場，搜索或跟蹤所需對象時覆蓋廣泛的區域，而強大的載荷，也可以攜帶大量食物、救援救生設備，快速分發給遇險人員。